Минуты неизвестности. Чему должен научить случай с эвакуацией Латвийского радио?

В пятницу, 5 января, неожиданно прервалась трансляция программы Латвийского радио Krustpunktā. В эфире послышались сирены, а ведущий Айдис Томсонс объявил, что программу придется завершить, а им самим нужно эвакуироваться. Около десяти минут радиослушатели оставались в неведении о том, что произошло, пока в эфире играла музыка. Первая информация об инциденте появилась в профилях радиоведущих в социальных сетях, а в СМИ информация появилась и того позже.
Видео: Момент с эвакуацией в прямом эфире Латвийского радио
tas moments @Krustpunkta evakuācijā… pic.twitter.com/aqHe3GqDkY— Arvis Villa (@Skepse) January 5, 2024
Еще почти два часа спустя в эфире радио продолжала звучать музыка, а слушатели, не пользующиеся соцсетями и интернет-порталами, не были проинформированы о произошедшем.
Объявление о чрезвычайной ситуации прозвучало в эфире в 15:17 - именно тогда радиослушатели узнали о случившемся и услышали извинения. Латвийское радио обещает возобновить вещание, как только это станет возможным.
При обращении к руководителю отдела коммуникаций и управления проектами Латвийского радио Индре Зомеровске стало известно, что Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просила не комментировать происходящее, пока информацию не уточнят сами спасатели.
Позднее спасатели сообщили, что на стене второго этажа здания загорелся утеплитель на площади восемь квадратных метров. По состоянию на 16:00 пожар был локализован, а некоторым сотрудникам было разрешено вернуться в помещения.
"При эвакуации люди должны сначала покинуть здание. Задача состоит в первую очередь в том, чтобы позаботиться о безопасности людей, а не остаться подольше, чтобы иметь возможность что-то объяснить. Как только у нас будет больше ясности и люди будут в безопасности, тогда мы сможем начать думать об общении в социальных сетях и в эфире. По алгоритму сейчас в эфире играет резерв музыки, и мы в первую очередь заботимся о людях", - пояснила Зомеровска.
Зомеровска подчеркнула, что данная ситуация не является вопросом национальной безопасности, что позволило бы активировать альтернативное вещание, а радио работало по разработанному алгоритму безопасности.
Инцидент будет проанализирован позже, подтвердила представитель радио.
Галерея: Из здания Латвийского радио из-за задымления эвакуировали людей
Как сообщалось, в 13:31 спасатели получили вызов на Домскую площадь, где в пятиэтажном здании образовалось задымление.
Обыскав здание, в том числе с помощью тепловизионной камеры, спасатели обнаружили, что на стене второго этажа здания горит утеплитель на площади восемь квадратных метров, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Из здания было эвакуировано чуть более 100 человек.
В 15:39 пожар был локализован.
Tātad ir kas vairāk, nekā vnk piedūmojums 😳 pic.twitter.com/O9Gr58fnNp— Unāma (@EvijaUnama) January 5, 2024
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