Минуты неизвестности. Чему должен научить случай с эвакуацией Латвийского радио?

Видео: Момент с эвакуацией в прямом эфире Латвийского радио

Еще почти два часа спустя в эфире радио продолжала звучать музыка, а слушатели, не пользующиеся соцсетями и интернет-порталами, не были проинформированы о произошедшем.

Объявление о чрезвычайной ситуации прозвучало в эфире в 15:17 - именно тогда радиослушатели узнали о случившемся и услышали извинения. Латвийское радио обещает возобновить вещание, как только это станет возможным.

При обращении к руководителю отдела коммуникаций и управления проектами Латвийского радио Индре Зомеровске стало известно, что Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просила не комментировать происходящее, пока информацию не уточнят сами спасатели.

Позднее спасатели сообщили, что на стене второго этажа здания загорелся утеплитель на площади восемь квадратных метров. По состоянию на 16:00 пожар был локализован, а некоторым сотрудникам было разрешено вернуться в помещения.