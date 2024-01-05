Видео ⟩ Два серьезных ДТП на шоссе A5: несколько человек пострадали

Sadursme сообщает, что одно ДТП произошло под Олайне, а другое - у Кекавского кольца в направлении Юрмалы. По словам очевидца ДТП, водитель грузовика рассказал, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.

Видео: Место ДТП

Госполиция подтвердила, что около 12:30 в Олайнском крае, на 26-м километре трассы А5, произошло столкновение автомобиля Volvo и грузовика Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!