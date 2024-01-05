Латвийскую бизнесвумен приговорили к крупному штрафу за продажу Bentley россиянину

Член правления компании допустила нарушение санкций, установленных Евросоюзом, причинив значительный ущерб. Санкции ЕС запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт, прямо или косвенно, предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро, любому физическому или юридическому лицу, организации или структуре в России или для использования в России.

В счете-фактуре на продажу принадлежащего компании автомобиля Bentley Mulsanne Speed ​​стоимостью 112 552 евро получателем был указан гражданин Кыргызстана. Автомобиль через пограничный пункт Нарва в Эстонии был ввезен для использования в Россию и незаконно передан гражданину РФ, который зарегистрировал автомобиль в свою собственность.

Суд утвердил соглашение между прокурором и подсудимой о признании вины и наказании и назначил штраф в размере 62 000 евро.

Также суд наложил на компанию штраф в размере 111 600 евро.

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