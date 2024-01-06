Как живет Белгород после обстрела города Украиной

Удар по центру Белгорода для многих жителей оказался совершенно неожиданным, несмотря на то, что этот приграничный с Украиной регион России постоянно упоминается в новостных сводках. Ранее чаще всего под обстрелы попадал небольшой город Шебекино - самый близкий к границе с Украиной. Летом прошлого года местные власти объявили масштабную эвакуацию - по официальным сообщениям, вывезено было около 90% жителей (в Шебекино всего проживало около 40 тыс человек). В прошлом году в город разрешили вернуться всем желающим.

С начала вторжения России в Украину если снаряды и долетали до Белгорода, то до окраин, рассказала DW 24-летняя жительница областного центра Кристина. Ее квартира находится в самом центре города, куда пришелся удар 30 декабря. Дом Кристины не пострадал - в отличие от соседнего, куда прилетели осколки.

В результате ракетного удара Украины по Белгороду погибли 25 человек Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

С тех пор город обстреливался еще около шести раз. Несмотря на то, что снаряды и осколки падают в разных частях Белгорода, взрывы хорошо слышны в ее квартире, говорит Кристина. В эти моменты, рассказывает девушка, она вместе со своей мамой и младшей сестрой прячутся в ванной, несколько раз все ее родственники, кроме самой Кристины, спускались в подвал. "Не хочу туда, лучше сразу погибнуть, а не оказаться под завалами дома", - объясняет она.