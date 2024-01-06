Как живет Белгород после обстрела города Украиной

Что происходит сейчас в российском Белгороде, центр которого 30 декабря подвергся ракетному удару со стороны Украины, унесшему жизни 25 человек, - у DW.
30 декабря Белгород, население которого составляет более 300 тысяч человек, пережил самый мощный обстрел со стороны Украины. В результате ракетного удара по центру города, по данным российских властей, погибли 25 человек, в том числе четверо детей, более 100 человек получили ранения.
В Москве назвали этот удар самым тяжелым по последствиям с начала войны с Украиной, подчеркнув, что в центре Белгорода нет никаких военных объектов и имело место целенаправленное поражение гражданской инфраструктуры. Неофициально украинские военные сообщили, что удар наносился по военным объектам, но в результате "фатальной ошибки" в работе российской ПВО осколки упали в центре Белгорода.
Днем ранее - 29 декабря - массированному ракетному удару со стороны РФ подверглись 10 областей Украины. Тогда, по данным украинских властей, погибли более 40 человек, по меньшей мере 150 были ранены. Украинские города ежедневно подвергаются обстрелам с помощью артиллерии, ракет и дронов со стороны российских войск с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Часть укрытий под замком, есть проблемы с системой оповещения
Удар по центру Белгорода для многих жителей оказался совершенно неожиданным, несмотря на то, что этот приграничный с Украиной регион России постоянно упоминается в новостных сводках. Ранее чаще всего под обстрелы попадал небольшой город Шебекино - самый близкий к границе с Украиной. Летом прошлого года местные власти объявили масштабную эвакуацию - по официальным сообщениям, вывезено было около 90% жителей (в Шебекино всего проживало около 40 тыс человек). В прошлом году в город разрешили вернуться всем желающим.
С начала вторжения России в Украину если снаряды и долетали до Белгорода, то до окраин, рассказала DW 24-летняя жительница областного центра Кристина. Ее квартира находится в самом центре города, куда пришелся удар 30 декабря. Дом Кристины не пострадал - в отличие от соседнего, куда прилетели осколки.
С тех пор город обстреливался еще около шести раз. Несмотря на то, что снаряды и осколки падают в разных частях Белгорода, взрывы хорошо слышны в ее квартире, говорит Кристина. В эти моменты, рассказывает девушка, она вместе со своей мамой и младшей сестрой прячутся в ванной, несколько раз все ее родственники, кроме самой Кристины, спускались в подвал. "Не хочу туда, лучше сразу погибнуть, а не оказаться под завалами дома", - объясняет она.
Чаще всего времени на то, чтобы переместиться в подвал, нет - сирена, по словам Кристины, как правило, звучит уже после обстрелов. Помимо этого в городе выявили проблемы с укрытиями: местные жители выкладывали фото некоторых убежищ, остававшихся на замке и после обстрела 30 декабря. Власти Белгорода еще в 2022 году заявляли, что подготовили 1700 убежищ для гражданского населения. На это и на обновление системы оповещения, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, было израсходовано более 60 млн рублей.
Часть горожан уезжают из Белгорода из-за обстрелов
Сейчас власти области занимаются поиском неразорвавшихся боеприпасов, призывая местных жителей не поднимать подозрительные предметы. Из-за одного такого несдетанировавшего снаряда на улице Красноармейской было решено эвакуировать 323 дома - это около 600 человек.
Город погрузился в траурную тишину, описывает настроения в Белгороде Кристина. На улицах немноголюдно - три самых крупных торговых центра не работают, на маршруты выпускают меньше общественного транспорта, чем прежде, отменены все развлекательные мероприятия. Массовыми остаются публичные занятия по оказанию первой медицинской помощи - на них записываются десятки людей, желающих оказаться в числе будущих волонтеров.
Один из таких волонтеров - 20-летний студент Роман Ефимов, с которым пообщалась DW. Роман помогает сортировать и отвозить помощь пострадавшим от обстрелов. В остальное время, делится он, лишний раз лучше не выходить на улицу. Уезжать из города он не планирует, так как "некуда". Не намерена покидать Беогород и семья Кристины - из-за необходимости ухаживать за престарелой бабушкой: "Она никуда не поедет. И одну ее оставлять мы тоже не можем".
Большая часть горожан проводят праздничные дни дома, некоторые обдумывают возможность переезда в соседние города. В первых числах января из продажи быстро исчезли билеты на поезда до Москвы - в чатах белгородцы делились скриншотами сайта РЖД с последними свободными местами.
Впрочем, чаще всего горожане предпочитают пережидать обстрелы у родственников в Воронежской и Курской областях, рассказали DW несколько местных жителей. В небольших населенных пунктах наиболее безопасно, уверены они. "Вопрос только в том, сколько еще будет обстрелов?" - говорит один из собеседников. Его, как и многих других горожан, от переезда удерживает работа, а также сложности при переводе детей из школ и детских садов.
Реакция белгородцев в соцсетях
Белгородские паблики в соцсетях заполнены спорами местных жителей, в которых затрагиваются причины обстрелов города со стороны Украины. В группе "В Белгороде" в "Вконтакте" некоторые пользователи призывают закончить военные действия и вывести российские войска из Украины, кто-то критикует Кремль за необъявление траура в стране. Но чаще можно встретить призывы к "возмездию" - "взятию Харькова" и обстрелу в ответ украинских городов. "По Киеву в ответ за Белгород", - написала местная жительница Анастасия Минченко. "В Белгород прилетело в ответ за 6 городов Украины от 29 декабря", - возразил ей Владимир Зиновьев.
Один из знакомых прислал Кристине фотографию с фронта: российские военные подписывают снаряды фразами "За Викторию Потрясаеву" (погибшая при обстреле Белгорода мать двух маленьких детей. - Ред.), "За детей Белгорода" и других белгородцев, погибших 30 декабря. Ожесточение с обеих сторон, отмечает девушка, особенно ярко проявляется в соцсетях: украинцы, по ее выражению, оставляют "людоедские" комментарии, той же монетой отвечают "военные патриоты" из российских городов.
"У меня были действительно добрые, либерально настроенные друзья. Но и среди них есть те, кто в итоге сказал, типа, да, не знаю, разбомбите их уже, чтобы нас не обстреливали. Это очень больно, горько и обидно", - призналась Кристина.
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