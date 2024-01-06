Видео ⟩ Лобовое столкновение Volvo и грузовика на Рижской окружной дороге

В программе сообщается, что 19-летний водитель Volvo попытался совершить обгон в неподходящий момент. Через несколько мгновений он лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался по встречной полосе.

"Я ехал в потоке. Эта машина [Volvo] начала обгонять. Я включил левый поворотник, чтобы предупредить водителя не обгонять сейчас. Но он обогнал, перестроился обратно в правую полосу, но видно резко перестроился, машину занесло и она врезалась в фургон", - рассказал очевидец.

По встречной полосе ехал грузовой грузовой фургон Renault, и водители не смогли избежать столкновения. В легковом автомобиле сидели двое молодых людей - водителю и пассажиру было меньше двадцати лет. В фургоне находился только водитель. Лобовое столкновение произошло на значительной скорости.

Прибыв на место аварии, пожарные немедленно приступили к освобождению людей из-под обломков, а медики дежурили, наблюдая за ситуацией и ожидая момента, когда можно будет оказать помощь пострадавшим. Молодых людей передавали медикам по одному - на месте работали четыре бригады спасателей.

"Приехав на место происшествия, мы обнаружили, что два человека получили очень серьезные травмы и их доставили в больницу. Состояние пострадавших стабильное, они были в сознании. Также в этом ДТП еще один человек получил относительно легкие травмы и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования", - рассказала программе представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!