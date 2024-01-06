Каково на самом деле быть "второй" женщиной? Опыт отношений с женатым мужчиной

"Я не знаю его жену и ничего ей не должна", - сказала она паорталу Metro.co.uk.

Женщина знает, что подумают о ней родные и друзья, если когда-нибудь узнают о давнем романе - ее назовут разрушительницей семьи, бессердечной и жестокой.

Однако она считает, что для романа нужны два человека.

Исследования показывают, что женщины переносят измену тяжелее, чем мужчины. Установлено, что женщины обвиняют "другую женщину", когда узнают об измене партнера, а мужчины обвиняют в неверности своих жен.

Женщина, однако, не стыдится своей роли так называемой "второй женщины", несмотря на то, что о ней может подумать общество.

Впервые она начала встречаться с Марком (имя изменено), женатым коллегой, когда ей было 20 лет. Пара перестала видеться, когда женщина сама вступила в брак и обзавелась детьми, но после ее развода они снова стали встречаться. Марк же до сих пор состоит в браке.