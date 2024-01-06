Каково на самом деле быть "второй" женщиной? Опыт отношений с женатым мужчиной

39-летняя женщина уже более 20 лет состоит в не регулярных отношениях с женатым мужчиной. Женщина считает, что это он поступает неправильно.
"Я не знаю его жену и ничего ей не должна", - сказала она паорталу Metro.co.uk.
Женщина знает, что подумают о ней родные и друзья, если когда-нибудь узнают о давнем романе - ее назовут разрушительницей семьи, бессердечной и жестокой.
Однако она считает, что для романа нужны два человека.
Исследования показывают, что женщины переносят измену тяжелее, чем мужчины. Установлено, что женщины обвиняют "другую женщину", когда узнают об измене партнера, а мужчины обвиняют в неверности своих жен.
Женщина, однако, не стыдится своей роли так называемой "второй женщины", несмотря на то, что о ней может подумать общество.
Впервые она начала встречаться с Марком (имя изменено), женатым коллегой, когда ей было 20 лет. Пара перестала видеться, когда женщина сама вступила в брак и обзавелась детьми, но после ее развода они снова стали встречаться. Марк же до сих пор состоит в браке.
"Мы снова вместе около года, и я вижу его раз в неделю. Раньше я очень ревновала к его жене, но сейчас не так сильно. Они вместе только ради денег и живут своей жизнью", - пояснила женщина.
Женщина призналась, что влюблена в Марка, что также сказывается на ее психическом здоровье.
"По выходным мне тяжело, потому что он меньше мне пишет. Я знаю, что ему пришло время побыть с семьей, но мне это тяжело. Я думаю, что я одержима: я слишком часто проверяю свой телефон и расстраиваюсь, если он не пишет мне.
Я знаю, что могла бы оставить его и завести простые отношения с кем-то свободным, но это легче сказать, чем сделать. От влюбленности нет лекарства - это все знают", - говорит она.
Будущее также остается неопределенным. "Я стараюсь не думать слишком далеко вперед. Я хочу насладиться моментом. Когда мы вместе, приятно и весело, но я не думаю, что он когда-нибудь бросит свою жену. Меня это беспокоит, но
на самом деле, я не знаю, действительно ли я хочу, чтобы он сказал ей правду. Мне нравится, что в наших отношениях нет реальных сложностей, таких как оплата счетов или грязные носки".
По этой причине их отношения держатся в секрете. "Только немногие из моих очень близких друзей знают о Марке, и это делается для того, чтобы защитить себя не меньше, чем защитить его. Женщин, несомненно, более жестко критикуют, когда дело касается измены, и это так несправедливо!
Если бы у него дома все было хорошо, его бы не было со мной. Это не моя вина и не моя проблема».
Финн Маки, старший преподаватель социологии Университета Западной Англии, согласен с тем, что в таких случаях с женщинами обращаются несправедливо, отмечая, что это перекликается с патриархатом.
"Исторически и традиционно жены были законной собственностью мужей. Из-за этого внебрачные связи женщины считались оскорблением мужчины и оскорблением его власти над женщиной. Нам говорят, что мужчины, по сути, являются изменщиками, потому что у них есть биологическая мотивация оплодотворить как можно больше женщин, в то время как женщины якобы являются домохозяйками, которые просто хотят сидеть дома и растить детей без каких-либо других интересов. Для мужчин обилие секса рассматривается как повышение мужественности.
Таким образом, мужчины, у которых много романов или много сексуальных отношений, не подвергаются стигматизации, поскольку их считают свободными агентами, которые являются сексуальными существами и могут делать со своей сексуальностью все, что захотят.
Но ожидается, что женщины будут принадлежать и находиться под контролем только одного мужчины. Женщины не владеют своей сексуальностью - она принадлежит их мужчине", - пояснил профессор.
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