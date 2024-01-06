Министр обороны США госпитализирован

Вечером 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида "из-за осложнений, которые возникли после недавней плановой медицинской процедуры". Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Он выздоравливает и ожидает, что уже сегодня вернется к выполнению своих обязанностей. в полном объеме", - сказано в заявлении оборонного ведомства США.

Пентагон ранее не сообщал о госпитализации Остина.

Госпитализация произошла в то время, когда, из-за войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, растет напряженность на Ближнем Востоке.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене атакуют корабли в Красном море, а американские войска в Ираке и Сирии подвергаются ракетным атакам.

В Пентагоне позже заявили, что заместитель министра обороны Кэтлин Хикс "автоматически уполномочена выполнять обязанности министра, если тот не в состоянии их выполнять" и что "на этой неделе она действительно приняла от его имени несколько рутинных решений".

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