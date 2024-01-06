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Актер Кристиан Оливер вместе с двумя дочками погиб в авиакатастрофе

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Немецкий актер Кристиан Оливер
Немецкий актер Кристиан Оливер Фото: Newstrack/"X"

Немецкий актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщает BBC.

Звезда фильмов "Спиди-гонщик" и "Операция "Валькирия" 4 января вылетел с острова Бекия в Сент-Люсию. Всего через несколько мгновений после взлета у самолета возникли технические проблемы и он упал в океан.

В авиакатастрофе погибли 51-летний актер, настоящее имя которого Кристиан Клепсер, а также его 10-летняя дочь Мадита и 12-летняя дочь Анника. Погиб также владелец и пилот самолета Роберт Сакс.

Точная причина аварии пока не установлена.

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