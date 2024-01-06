Саботаж на газопроводе СПГ-терминала в ФРГ. Кто это сделал?

Неоднократные акции протеста проходили в прошлом году также на восточногерманском туристическом острове Рюген. Там против другого СПГ-терминала, в порту Мукран, выступают как местные жители, так и защитники климата, съезжающиеся со всей Германии. Один раз члены Greenpeace заняли судно-трубоукладчик, помешав его работе, другой раз активисты этой экологической организации с очевидным риском для себя забрались на уже спускаемую в воду трубу. Но все эти акции протеста проходили без насилия и без повреждения энергетической инфраструктуры.

Возможная радикализация части защитников климата

Однако были в последние два года и настораживающие прецеденты. Так, весной 2022 года защитники климата из организации Letzte Generation ("Последнее поколение") самовольно закрутили вентили на действующем нефтепроводе "Дружба" близ нефтеперерабатывающего завода в восточногерманском Шведте.

А в июне 2022 года лидер немецкого отделения международной организации защитников климата Fridays für Future ("Пятницы ради будущего") Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) в коротком видео в соцсети Instagram в шутку, как она уверяет, заявила, что хотела бы взорвать нефтепровод, который планируется построить в Африке.

Остров Рюген, май 2023 года. Экоактивисты протестуют против СПГ-терминала, в центре - Луиза Нойбауэр Фото: DW

Так что в среде немецких защитников климата наблюдается определенная радикализация, а потому одной из ключевых версий следствия, начатого в Брунсбюттеле Федеральной прокуратурой, наверняка станет акт саботажа со стороны экологических экстремистов.

Тем временем пресс-секретарь ответственной за прокладку газопровода компании Gasunie Филипп Бергман-Корн (Philipp Bergmann-Korn) сообщил телерадиокомпании NDR, что повреждения будут устранены в течение нескольких недель: "Мы планируем ввести трубопровод в строй в феврале". Отрицательных последствий для газоснабжения немецкого рынка такая задержка иметь не будет: Германии уже удалось наладить весьма диверсифицированную систему поставок трубопроводного и сжиженного газа.