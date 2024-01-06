Berlingske: Дания отложила передачу Украине истребителей F-16

Изначально поставка была запланирована на рубеж 2023-2024 годов. Именно этот срок премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе 2023-го. Она также выразила надежду на передачу украинской стороне восьми F-16 в 2024 году и еще пяти - годом позже.

Некоторые из необходимых условий, включая обучение украинских пилотов, еще не выполнены, пояснили в датском Минобороны. В данный момент шесть украинских летчиков проходят в Дании обучения работе с F-16, однако график зависит в том числе от погодных условий.

Какие страны обещают Киеву F-16

Помимо Дании, передать Украине 18 истребителей этого типа намерены Нидерланды, однако Амстердам не назвал ожидаемые сроки. Отправить F-16 Киеву пообещали также Бельгия и Норвегия, не указав планируемое число самолетов. Коалиция стран по F-16 продолжает работать над тем, чтобы в Украине была построена необходимая инфраструктура, подчеркнули в Минобороны Дании.

В начале ноября 2023 года центр обучения украинцев на F-16 был открыт на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии. Ожидается, что подготовка пилотов займет несколько месяцев.