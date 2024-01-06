Устроил взрыв, из-за которого пострадали солдаты: командир подразделения НВС осужден за халатность

Ранее Курземский районный суд оправдал обвиняемого, так как пришел к выводу, что он не мог быть направлен на нейтрализацию неразорвавшихся боеприпасов из-за отсутствия соответствующей квалификации. Прокуратура решение оспорила.

Курземский окружной суд решение первой инстанции отменил полностью и признал командира виновным, приговорив его к штрафу в размере 6000 евро. Кроме того, суд решил взыскать в пользу Министерства обороны компенсацию в размере 5200 евро.

Защитник обвиняемого подал кассационную жалобу, однако в конце прошлого года Верховный суд отказался заводить кассационное дело.

Обвиняемый решил нейтрализовать 45 килограммов взрывчатки путем сожжения. Обвиняемый поместил взрывчатку в предусмотренную для нейтрализации яму, выровнял ее, взял кусок бумаги, поместил на краю взрывчатки и поджег бумагу.

Сам обвиняемый сначала стоял на краю ямы и следил за процессом, а двое солдат в предусмотренной нормативными актами защитной экипировке находились примерно в 8-13 метрах от ямы.

Вскоре после этого произошло возгорание и взрыв.

Обвиняемый не оценил и не выбрал подходящий метод и способ обезвреживания взрывчатого вещества, не соблюдал правила техники безопасности, не обеспечил полную защиту команды нейтрализаторов и не рассчитал безопасное расстояние для обезвреживания неизвестного взрывчатого вещества.

В результате взрыва был поврежден армейский автомобиль стоимостью 21 656 евро. Один из солдат получил разрывы обеих барабанных перепонок, что классифицируются как травмы средней тяжести. Другой солдат получил разрыв барабанной перепонки левого уха, классифицируемый как легкое ранение, и кровоизлияние в барабанной перепонке правого уха, классифицируемое как легкое ранение.

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