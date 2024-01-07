Видео ⟩ Мэрия Мадрида извинилась за расистское поздравление ко Дню Звезды

Это была ошибка создателей видео, пояснили представители муниципалитета.

Депутаты от оппозиции осудили видео, в котором темнокожего персонажа сыграл загримированный белый актер, усмотрев в этом признаки расизма.

По евангельскому сюжету и церковной традиции, почтить новорожденного сына Божия с востока пришли три мудреца - Бальтазар, Мельхиор и Каспар. Иногда их называют волхвами или царями.

Видео: Скандальное поздравление ко Дню Звезды

По данным газеты El Mundo, городской совет Мадрида в районе Чамартин разослал нескольким детям персонализированные видеоролики, в которых Бальтазара играет загримированный белый актер, говорящий на видео со своеобразным акцентом.

В Чамартине, где проживает около 140 000 человек, муниципальный районный совет направил поздравления от трех мудрецов Востока детям, родители которых ранее просили об этом.

Для роли мудрецов были наняты шесть актеров - "пятеро чернокожих и один -нет", сообщили агентству источники в муниципалитете.

Актера для записи выбрали "с учетом наличия "царей", так как у них сейчас много работы", и "как минимум двое Бальтазаров заболели ковидом, и нам пришлось использовать кого-то нетемнокожего", - пояснили источники.

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