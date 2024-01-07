Фото ⟩ Образованный король вечеринок. Что известно о будущем короле Дании?

В начале 1990-х годов наследный принц Дании Фредерик был известен как король вечеринок, но начал менять свой общественный имидж после окончания Орхусского университета в 1995 году со степенью магистра политических наук. Он станет первым датским королем, получившим университетское образование.
Единственная правящая королева в мире и самый долгоправящий монарх Европы Маргрете II уйдет в отставку 14 января, когда с ее коронования пройдет ровно 52 года. "Я оставлю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику", - заявила она в прямом эфире.
Но что известно о следующем короле Дании?
Во время учебы наследный принц Фредерик также провел год в Гарварде, США, куда поступил под псевдонимом Фредерик Хенриксен.
Позже он служил в ВМС Дании, где его прозвали Пинго после того, как во время курса дайвинга его гидрокостюм наполнился водой, и ему пришлось вылезать из воды, как пингвину.
55-летнего мужчину также называют смельчаком после того, как в 2000 году он принял участие в четырехмесячной лыжной экспедиции по Гренландии. Он также попал в больницу после катания на санках и самокате. "Я не хочу запираться в крепости. Я хочу быть самим собой", - сказал он однажды, настаивая на том, что будет придерживаться этого даже после вступления на трон.
Наследный принц Фредерик, как и британский король Карл III, известен своей страстью к окружающей среде и экологии.
Его жена австралийского происхождения, принцесса Мэри, выросла на острове Тасмания и работала юристом, когда встретилась с принцем в 2000 году в сиднейском баре во время Олимпийских игр.
Однажды она призналась в интервью, что на момент знакомства не знала, что он датский принц. "Через полчаса ко мне подошел человек и спросил - знаю ли я, кто эти люди?"
У пары четверо детей - дочь, сын и двойняшки.
В отличие от британской королевской традиции, у наследного принца не будет официальной церемонии коронации. Вместо этого о его восшествии на престол будет объявлено в королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене.
Он станет королем Дании, которая является конституционной монархией, а также Гренландии и Фарерских островов.
Королева Маргрете II - единственная правящая королева в мире и самый долгоправящий ныне живущий монарх в Европе, вступившая на престол после смерти своего отца, короля Фридриха IX, в 1972 году.
83-летняя женщина рассказала, что решение было принято после размышлений после операции на спине в начале 2023 года.
"Операция, конечно, заставила меня задуматься о будущем - не пора ли передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время", - объяснила она.
Галерея: Наследный принц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри
Галерея: Новогодний прием Фредерика и Мэри
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