Фото ⟩ Образованный король вечеринок. Что известно о будущем короле Дании?

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Его жена австралийского происхождения, принцесса Мэри, выросла на острове Тасмания и работала юристом, когда встретилась с принцем в 2000 году в сиднейском баре во время Олимпийских игр.

Однажды она призналась в интервью, что на момент знакомства не знала, что он датский принц. "Через полчаса ко мне подошел человек и спросил - знаю ли я, кто эти люди?"

У пары четверо детей - дочь, сын и двойняшки.

В отличие от британской королевской традиции, у наследного принца не будет официальной церемонии коронации. Вместо этого о его восшествии на престол будет объявлено в королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Он станет королем Дании, которая является конституционной монархией, а также Гренландии и Фарерских островов.

Королева Маргрете II - единственная правящая королева в мире и самый долгоправящий ныне живущий монарх в Европе, вступившая на престол после смерти своего отца, короля Фридриха IX, в 1972 году.

83-летняя женщина рассказала, что решение было принято после размышлений после операции на спине в начале 2023 года.

"Операция, конечно, заставила меня задуматься о будущем - не пора ли передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время", - объяснила она.

Галерея: Наследный принц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри

Галерея: Новогодний прием Фредерика и Мэри

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