Пн, 8.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ Галкин в Цюрихе, Ким в горах, а Лида Нижникова в Индии

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!

Латвийская модель Монами Фрост отметила 30-летие

Ирина Шейк загорала

Вера Брежнева показала рабочие моменты

Праздничный ужин Татьяны Мингалимовой

Божена Рынска с дочкой ходила в театр

Фантастическая Рената Литвинова

Илья Прусикин встретился с сыном

Ким Кардашьян ездила в горы

Лева Би-2 с женой в Испании

Эдгар Ринкевич и котик

Маркус Рива на коне в Пурвциемсе

Новый фотосет Софии Стужук

Интарс Бусулис наслаждался зимой

Максим Галкин поделился фрагментами своего выступления в Цюрихе

Соня Таюрская наслаждалась солнцем

Фото: скриншот instagram.com/sonyatayurskaya

Лида Нижникова решила рассказать, как она ездила в Индию

Настя Каменских проводила выходной со своей собакой

Женя Мильковский в Лос-Анджелесе

Светлана Лобода гуляла в пургу

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх