Фото ⟩ Галкин в Цюрихе, Ким в горах, а Лида Нижникова в Индии

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!
Латвийская модель Монами Фрост отметила 30-летие
Ирина Шейк загорала
Вера Брежнева показала рабочие моменты
Праздничный ужин Татьяны Мингалимовой
Божена Рынска с дочкой ходила в театр
Фантастическая Рената Литвинова
Илья Прусикин встретился с сыном
Ким Кардашьян ездила в горы
Лева Би-2 с женой в Испании
Эдгар Ринкевич и котик
Маркус Рива на коне в Пурвциемсе
Новый фотосет Софии Стужук
Интарс Бусулис наслаждался зимой
Максим Галкин поделился фрагментами своего выступления в Цюрихе
Соня Таюрская наслаждалась солнцем
Лида Нижникова решила рассказать, как она ездила в Индию
Настя Каменских проводила выходной со своей собакой
Женя Мильковский в Лос-Анджелесе
Светлана Лобода гуляла в пургу
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