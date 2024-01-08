Зачем сыпать соль, когда температура "плюсовая"?

Вне контекста - между собой сравниваются несравнимые вещи, высказывания противоречат собственным словам или действиям ранее, или не хватает важной дополнительной информации.
Незадолго до Рождества в соцсетях стало популярным видео, на котором видно, как на одной из улиц Риги рассыпают "соль" или смесь увлажненной соли. Ее автор предполагает, что в этом нет необходимости, поскольку снега в это время не было, а температура воздуха составляла +2 градуса.
Посыпать дорогу соляной смесью при такой температуре не является чем-то необычным; это сделано для предотвращения обледенения дорог.
Видео опубликовано в Facebook и TikTok. Там сказано следующее: "Может мне кто-нибудь объяснить, почему надо сыпать соль с химией при +2 градусах, когда даже снега нет?"
В телефонном разговоре Re:Check попросил ведущего научного сотрудника факультета строительства и механических наук Рижского технического университета Виктора Харитонова прокомментировать то, что показано на видео.
Харитонов отметил, что в зависимости от влажности и давления воздуха лед может образовываться даже при температуре выше 0°С.
"Плюс три, четыре, даже до плюс пяти - это нормальное явление, что происходит посыпание соли. В зависимости от влажности воздуха, лед может образовываться и при плюс двух, плюс четырех градусах. Поэтому, чтобы минимизировать риск, это нужно сделать", - пояснил исследователь. Таким образом можно уменьшить проскальзывание и предотвратить потенциальные аварии.
На сайте Рижской думы указано, что увлажненную соляную смесь посыпают до температуры -10°С. При более низких температурах улицы посыпают песчано-соляной смесью.
Как соль помогает при обледенении улиц?
Если давление составляет около одной атмосферы, то чистая вода замерзает при температуре 0°С и ниже. При этой температуре молекулы воды начинают двигаться медленнее и поэтому могут располагаться в кристаллической решетке. В результате жидкая вода превращается в лед. Если в воде есть частицы других веществ, они "перемешивают" и не дают молекулам воды собраться вместе и образовать решетку. Если температура упадет ниже, например, до -20°C, то соль перестанет быть эффективной.
При низких температурах выпавший на улицу снег или дождь замерзает и образует слой льда. Если предварительно обработать дорогу влажной солью, то частицы соли (ионы натрия и хлорида) будут мешать замерзанию. Посыпка солью не растопит существующий лед. Однако, если, например, солнце или трение автомобилей заставят лед таять, частицы соли уменьшат вероятность повторного замерзания воды.
Вывод: Обработка дороги соленым раствором или увлажненной солью при температуре выше 0°C не является чем-то необычным. В зависимости от влажности и давления воздуха на поверхности дороги лед может образовываться даже при +5°С.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!