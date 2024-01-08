Зачем сыпать соль, когда температура "плюсовая"?

Незадолго до Рождества в соцсетях стало популярным видео, на котором видно, как на одной из улиц Риги рассыпают "соль" или смесь увлажненной соли. Ее автор предполагает, что в этом нет необходимости, поскольку снега в это время не было, а температура воздуха составляла +2 градуса.

Посыпать дорогу соляной смесью при такой температуре не является чем-то необычным; это сделано для предотвращения обледенения дорог.

Видео опубликовано в Facebook и TikTok. Там сказано следующее: "Может мне кто-нибудь объяснить, почему надо сыпать соль с химией при +2 градусах, когда даже снега нет?"

В телефонном разговоре Re:Check попросил ведущего научного сотрудника факультета строительства и механических наук Рижского технического университета Виктора Харитонова прокомментировать то, что показано на видео.

Харитонов отметил, что в зависимости от влажности и давления воздуха лед может образовываться даже при температуре выше 0°С.