Ракетный удар по Украине. Повреждены жилые дома и торговый центр

По данным Воздушных сил Украины, российские войска выпустили по целям в Украине одну или несколько ракет "Кинжал".

"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - уточнили в Воздушных силах Украины.

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области.

Ранее украинские мониторинговые каналы писали о том, что 16 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22 летят к пусковым позициям.

Последствия удара российских войск

В Кривом Роге серьезные повреждения получил торговый центр. Это подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По Харькову были нанесены 4 ракетных удара, уточнил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, повреждены предприятие и учебное заведение. Также в результате атаки пострадала 53-летняя женщина.

Российские военные обстреляли город Змиев в Чугуевском районе и попали в частный дом. Синегубов сообщил, что "из-под завалов извлекли 90-летнего и 60-летнего мужчин, еще одна женщина остается под завалами".

Глава Запорожской области Юрий Малашко написал, что по области было нанесено 5 ударов баллистическими и крылатыми ракетами. "Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами", - сообщил Малашко. Он добавил, что известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщил, что взрывами ракет повреждены жилые дома.

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