Открыт прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге

До ноября обучение на этих курсах планируется обеспечить не менее чем 760 жителям.

Бесплатно изучать латышский язык имеют возможность те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также украинские гражданские лица, которые проживают в Риге и могут посещать организованные самоуправлением курсы.

Курсы доступны взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных. Изучение языка будет обеспечено на уровне А и В.

Рижское самоуправление с 2011 года реализует конкурс проектов, в рамках которого выделяет образовательным учреждениям финансирование на обеспечение освоения латышского языка для взрослых жителей Риги.

С 2011 года курсы окончили почти 15 000 рижан.

В этом году в конкурсном порядке поддержаны семь проектов на общую сумму 130 200 евро.

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