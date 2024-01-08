Лукашенко: Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси

По данным американского издания Wall Street Journal (WSJ), в конце прошлого года Лукашенко заявил, что запланированное размещение российского тактического ядерного оружия в стране завершено.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал белорусский диктатор.

Американские официальные лица не сообщают всех деталей своих разведывательных отчетов о передаче ядерного оружия Беларуси, и, как отмечает WSJ, вполне возможно, что Лукашенко блефует.

В то же время в июле прошлого года разведка США заявила, что "нет причин сомневаться" в заявлении обвиняемого в военных преступлениях президента России Владимира Путина о том, что Россия отправит ядерное оружие в Беларусь.

Аналитический центр Federation of American Scientists проанализировал разведывательные данные, в том числе видеозаписи Минобороны Беларуси, и пришел к выводу, что

"авиабаза в Лиде, расположенная в 40 километрах от литовской границы и являющаяся единственным авиаполком белорусских ВВС, оснащенным самолетами Су-25, - наиболее вероятное место для выполнения Беларусью своей новой миссии по "ядерному обмену" с Россией", пишет WSJ.

Издание отмечает, что Лукашенко объявил о завершении размещения ядерного оружия в тот момент, когда Россия усиливает свои угрозы Западу. Путин недавно заявил, что у Финляндии "будут проблемы" после того, как НАТО якобы втянуло в свой альянс Хельсинки.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

25 марта прошлого года Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Официальные лица обеих стран тогда заявили, что Россию и Беларусь к такому шагу побудила "враждебность Запада".

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