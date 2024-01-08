Из-за сильных морозов в Риге в нескольких местах лопнул водопровод

Всего сегодня утром зафиксировано шесть аварий на водопроводах.

Одна из них произошла в Болдерае на улице Гобас, 29, где была обнаружена утечка воды из 200-миллиметрового трубопровода. В результате грунт под проезжей частью улицы был размыт. Сотрудники компании работают над устранением аварии.

Как сообщалось, утро понедельника на большей части Латвии выдалось холоднее -20 градусов, а в восточных регионах морозы местами достигали -30 градусов.

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль уменьшилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.

В то же время за первые девять месяцев прошлого года оборот Rīgas ūdens составил 45,664 млн евро, а прибыль - 3,007 млн евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и нескольких районах вблизи столицы - в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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