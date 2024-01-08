Си Цзиньпин проводит чистку китайской армии, там процветает коррупция

Китайская армия, как и российская, стала жертвой "убийцы номер один". Именно так эксперты назвали коррупцию 10 лет назад.
Миф о "второй сильнейшей армии мира" быстро рухнул после начала войны в Украине - выяснилось, что деньги, выделенные на военную промышленность, были разворованы, а война ведется танками образца пятидесятых-шестидесятых годов, боеприпасы закупается в Северной Корее, и только на бумаге существует 1,5 миллиона униформ.
Китайский лидер Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 году превратить вооруженные силы Китая в "армию мирового класса", но отчеты разведки ставят под сомнение достижимость этой задачи.
Недавно Народно-освободительная армия Китая подверглась масштабной чистке, из-за массовой коррупции. Она оказалось настолько велика, что сводит на нет усилия Си по преобразованию армии, а также заставляет китайскую элиту сомневаться в том, сможет ли Китай успешно вести войну, сообщает Bloomberg.
В качестве примера приведены ракеты, наполненные водой вместо топлива. Их невозможно нормально использовать, поскольку некоторые их компоненты не работают должным образом.
Ракетные войска являются одним из наиболее вопиющих примеров коррупции. Именно из-за коррупции в армии Китая и проводятся "зачистки", и вряд ли Китай в ближайшие годы пойдет на серьезное военное столкновение.
За последние шесть месяцев более 10 высокопоставленных чиновников Минобороны Китая были уличены в получении взяток. Bloobmerg говорит, что это, возможно, крупнейшая чистка армии в современной истории Китая.
Также сменились руководители Минобороны и Вооруженных сил, лишился должности главнокомандующий ракетными войсками. Последние чистки прошли в середине декабря, когда свои должности лишились пять чиновников в ракетных войсках и двое в сфере разработок и техники. Также были уволены руководители предприятий ракетостроительной отрасли. Однако есть подозрения, что значительно больше людей на самом деле потеряли работу и должности.
Позиции самого Си от этого не ослабли, наоборот - проведенные им чистки могут свидетельствовать о "решимости Си и контроле над ситуацией".
Говорят, что именно ракетные силы сыграют ключевую роль в потенциальном вторжении на Тайвань. Перед Новым годом Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. По данным американской разведки, Си Цзиньпин приказал Министерству обороны подготовиться к военному захвату Тайваня примерно в 2027 году. Он совпадет со 100-летием Освободительной армии Китая, и к этому времени "вооруженные силы Китая должны стать силой мирового класса".
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