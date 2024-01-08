Си Цзиньпин проводит чистку китайской армии, там процветает коррупция

За последние шесть месяцев более 10 высокопоставленных чиновников Минобороны Китая были уличены в получении взяток. Bloobmerg говорит, что это, возможно, крупнейшая чистка армии в современной истории Китая.

Также сменились руководители Минобороны и Вооруженных сил, лишился должности главнокомандующий ракетными войсками. Последние чистки прошли в середине декабря, когда свои должности лишились пять чиновников в ракетных войсках и двое в сфере разработок и техники. Также были уволены руководители предприятий ракетостроительной отрасли. Однако есть подозрения, что значительно больше людей на самом деле потеряли работу и должности.

Позиции самого Си от этого не ослабли, наоборот - проведенные им чистки могут свидетельствовать о "решимости Си и контроле над ситуацией".

Говорят, что именно ракетные силы сыграют ключевую роль в потенциальном вторжении на Тайвань. Перед Новым годом Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. По данным американской разведки, Си Цзиньпин приказал Министерству обороны подготовиться к военному захвату Тайваня примерно в 2027 году. Он совпадет со 100-летием Освободительной армии Китая, и к этому времени "вооруженные силы Китая должны стать силой мирового класса".

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