KNAB оштрафовал депутата Сейма Шмитса

За незаконное совмещение должностей Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 200 евро депутата Сейма Дидзиса Шмитса, выяснило агентство LETA в бюро.
Шмитс совмещал должность депутата Сейма с должностью члена надзорного комитета программы действий по развитию рыбного хозяйства на 2014-2020 годы, а также с должностью члена комиссии по лицензированию рыболовной коммерческой деятельности, что не разрешено.
Решение вступило в силу в конце прошлого года.
Закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц предусматривает, что депутат Сейма может совмещать должность государственного должностного лица только с должностью в профсоюзе, товариществе или учреждении, социальном предприятии, политической партии, объединении политических партий или религиозной организации, а также с другой должностью или работой в Сейме или должностью, которую он занимает в международных организациях и структурах, если это установлено решениями Сейма и его органов.
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