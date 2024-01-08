Ринкевич: в работе Латвийского радио недопустимы перерывы

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в понедельник в Рижском замке Ринкевич встретился с председателем Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янисом Сикснисом, членом совета Санитой Уплеей-Егермане и членом совета Янисом Эглитисом.

В ходе встречи президент заслушал разъяснения представителей SEPLP о ситуации в связи с перерывом в вещании Латвийского радио из-за пожара, который произошел в пятницу, 5 января.

Ринкевич подчеркнул, что общественные СМИ должны уметь незамедлительно реагировать и информировать общество о происходящем на всех коммуникационных платформах, в том числе на традиционных частотах вещания.

"Доступность информации очень важна для безопасности и уверенности общества в сегодняшних условиях. Эту задачу и обязанность нельзя откладывать на более поздний срок", - отметил президент.

Предполагается, что вопрос о непрерывности работы общественных СМИ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности.

Как сообщалось, SEPLP поручил руководству Латвийского радио представить план, в соответствии с которым в дальнейшем могут быть предотвращены такие ситуации, как случившаяся на прошлой неделе, когда из-за небольшого пожара на пару часов было прекращено вещание.

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