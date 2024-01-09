Новый год в Центральной России без тепла и электричества: лед, темнота и потоп

Сотни тысяч жителей Центральной России столкнулись с массовыми отключениями тепла и электричества из-за сильных холодов. Наиболее тяжелая ситуация — рядом с подмосковным Подольском. После нескольких дней молчания власти города и Московской области заверили, что на ликвидацию аварии и ее последствий брошены все силы. Но вернуть тепло в дома быстро не удастся.
О перебоях с электричеством и теплоснабжением в дни новогодних каникул сообщали из нескольких областей центральной России. Без тепла или без света (а часто электричество — единственный способ обогреться) остались многие жители Ярославской и Ленинградской областей, Рязани и Воронежа. Холодно в огромных многоэтажках Химок — по сообщениям очевидцев, тепла хватало на обогрев первых пяти-шести этажей.
Проблем не избежала и более благополучная в смысле инфраструктуры Москва — 4 января без электричества из-за сгоревшей трансформаторной подстанции остались 40 домов в северо-восточной части города.
Самые массовые отключения тепла случились в подмосковном Климовске — это район к юго-западу от Подольска. Там из-за аварии на одной из трех котельных, подающих горячую воду в дома, замерзать стали почти 200 многоэтажных зданий с десятками тысяч жителей.
Как и многие другие жители Климовска, пенсионерка Елена Покровская проснулась 4 января в стремительно остывавшей квартире. Кухонная плита у Елены — электрическая, нельзя было даже согреться, включив газ. Потом пропало и электричество.
Ее пятиэтажка на улице Весенней — в числе тех, что обслуживала котельная ЗАО «КСПЗ». Котельная расположена на территории Климовского специализированного патронного завода — режимного предприятия. Как следует из публичных объяснений местных властей, из-за особого статуса предприятия доступ в котельную для обязательных проверок оборудования был затруднен.
Звонить в диспетчерские службы Елена и сотни других жителей стали сразу. Там пенсионерке сказали: «Проблемы решаются». Но как минимум сутки ничего не происходило. И, как следует из заявлений главы городского округа Подольска Григория Артамонова, попытки привести в действие котел в неисправной котельной продолжались как минимум до вечера 5 января. О полном восстановлении оборудования Артамонов сообщил только в воскресенье.
Дома на нескольких улицах Климовска быстро остывали на 20-градусном морозе. Без тепла оказалась и областная больница в Подольске. Пока для обогрева разворачивали передвижную дизельную установку, тепло в корпуса подавали тепловыми пушками, еще сильнее увеличивая нагрузку на электросети.
Жителей Климовска, с которыми удалось поговорить Би-би-си, приводит в ярость, что на выходных местные СМИ рассказывали, что в большинство домов уже возвращается тепло. «Оповещали по телевизору, что якобы все включили и 90% домов подключены, — говорит Покровская. — Если и запустили, то как раз 10%, а не 90%. Мы переписываемся друг с другом и знаем — все замерзают».
«Когда я писала обращения, мне сказали, что нам дали тепло и нашим районом больше не занимаются», — говорит еще одна жительница Климовска, Ксения Александрова, живущая неподалеку от сломавшейся котельной.
Обстановка в квартире Александровой мрачная. Сколько точно градусов в ее квартире, она сказать не может, но электрическим радиатором получается нагреть так, что можно спать в одежде под двумя одеялами. «Выходишь из комнаты в коридор — и как будто на улицу», — говорит Ксения и шмыгает носом. В квартире она живет со своими бабушкой и дедушкой, мужем и двумя домашними животными.
У местной жительницы Насти, молодой матери, трое детей. Хотя электричество в их микрорайоне оставалось, ей быстро стало понятно, что находиться в замерзающей квартире с детьми нельзя. Насте, как и другим семьям с детьми, помогли местные власти — семью разместили в здании детского лагеря отдыха.
Последние несколько дней она отлучается днем с работы, чтобы, включив электрический радиатор, поднять температуру в квартире старого двухэтажного дома, чуть выше нуля. Детей женщина берет с собой, потому что оставить их не с кем. «Трубы давно мороженые. У нас в окне — лед. Изнутри. Мы приезжаем в квартиру, направляем радиатор на трубы, чтобы не было аварии, чтобы не лопались». Поскольку примерно тем же заняты все остальные, пробки в старом двухэтажном здании то и дело вышибает. Труба на лестничной клетке в доме Насти уже треснула.
Лопнувшие трубы и хлещущая из них горячая вода — еще одна беда в Климовске. Бригады, свезенные туда из других подмосковных городов, теперь заняты латанием рванувших труб и батарей и проверкой остальных. Тепло то есть, то нет. «Только вчера дали отопление в ванной комнате, а сегодня опять они холодные, — говорит Ксения Александрова. — Была в ванной труба горячая, а в комнатах ледяные. Сейчас и в ванной ледяная».
Дом молодой матери Насти расположен в Южном квартале, в самом конце микрорайона, и она думает, что до них с проверками доберутся в последнюю очередь. Но и у Ксении Александровой, чей дом ближе к вроде бы начавшей работать в прежнюю силу котельной, тепла нет. Зато есть рванувшие трубы. «Написали, что дали отопление, а по факту в 1-м и 3-м подъезде разорвало трубу и батареи. Это по сути обман, ничего хорошего в подъездах не сделали, и проблемы продолжаются», — сокрушается она.
Треть пенсии — за тепло
Платежи за тепло в Климовске немалые. Из своей пенсии в 15 тысяч Елена Боровкова платит за «двушку» в 44 квадратных метра 8700 рублей в месяц (около 87 евро). В декабре пять тысяч из этой суммы ушли на оплату теплоснабжения. Топить в ее пятиэтажке стали поздно — в самые последние дни октября. Но плату за отопление взяли за весь месяц, говорит Елена.
Остатка пенсии на жизнь не хватит. Недавно она устроилась санитаркой в госпиталь, где лечат раненых, привезенных с войны в Украине. Но у Елены на войне без вести пропал сын, и она говорит, что работы с ранеными не выдержала. Теперь устроилась сестрой-хозяйкой в местную поликлинику.
На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями, временно размещенными в местном спортцентре «Юность», было объявлено, что с пострадавших жителей Климовска не будут брать плату за тепло в январе. Учитывая, сколько электричества было потрачено на попытки обогреться, плата за электроэнергию будет зафиксирована на уровне декабря. За все это, как сообщили власти, будут расплачиваться владельцы злополучной котельной.
Но установить с ними контакт губернатору не удается. На видео, опубликованном администрацией Воробьева, губернатор, стоя на фоне заводских конструкций в компании силовиков, говорит: «[Идти] можно двумя путями — через уголовное дело или добровольно. Обращаюсь к СК, чтобы мы могли выйти в суд для того, чтобы мы могли взять в эксплуатацию, набрать персонал, полностью провести ревизию и дальнейшие работы».
Один из присутствующих заверил губернатора, что уголовное дело уже заведено.
Местные жители отмечают, что, вне зависимости от того, в чьих руках котельная и на чьей территории она стоит, состояние труб, которые идут от нее в город — явно забота муниципальных чиновников, и за то, что случилось дальше, несут ответственность они.
Сейчас каждый пост главы Подольского городского округа о постепенной нормализации сопровождают десятки комментариев о том, что в домах по-прежнему холодно, темно, а теперь еще и мокро. География этих сообщений гораздо шире, чем пострадавший Климовск — очевидно, что и в остальных районах Подольска сети работают на пределе.
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