Новый год в Центральной России без тепла и электричества: лед, темнота и потоп

У местной жительницы Насти, молодой матери, трое детей. Хотя электричество в их микрорайоне оставалось, ей быстро стало понятно, что находиться в замерзающей квартире с детьми нельзя. Насте, как и другим семьям с детьми, помогли местные власти — семью разместили в здании детского лагеря отдыха.

Последние несколько дней она отлучается днем с работы, чтобы, включив электрический радиатор, поднять температуру в квартире старого двухэтажного дома, чуть выше нуля. Детей женщина берет с собой, потому что оставить их не с кем. «Трубы давно мороженые. У нас в окне — лед. Изнутри. Мы приезжаем в квартиру, направляем радиатор на трубы, чтобы не было аварии, чтобы не лопались». Поскольку примерно тем же заняты все остальные, пробки в старом двухэтажном здании то и дело вышибает. Труба на лестничной клетке в доме Насти уже треснула.

Лопнувшие трубы и хлещущая из них горячая вода — еще одна беда в Климовске. Бригады, свезенные туда из других подмосковных городов, теперь заняты латанием рванувших труб и батарей и проверкой остальных. Тепло то есть, то нет. «Только вчера дали отопление в ванной комнате, а сегодня опять они холодные, — говорит Ксения Александрова. — Была в ванной труба горячая, а в комнатах ледяные. Сейчас и в ванной ледяная».