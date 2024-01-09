Видео ⟩ Рижанин осуществил мечту о машине из США, но уже три месяца бьется с требованиями CSDD

Недавно из США привезли огромный Ford Excursion 2001 года выпуска с двигателем V10 объемом 6,8 литра.

Транспортные средства, импортированные из третьих стран, в том числе из США, должны быть проверены и сертифицированы для вождения в Европейском Союзе. При необходимости авто придется подкорректировать под местные стандарты.

"Нашел в Литве. С чистыми документами. Только что привезен из США, переделан под европейские стандарты. Пошел в CSDD, чтобы оформить. Начались проблемы с выбросами. Сказали, что информация противоречивая. OBD-тест показал, что выбросы "не соответствует калифорнийскому стандарту выбросов". Что именно не соответствует - так и не объяснили. Если бы был вывод, что точно не соответствует, я бы мог это поправить, но с их стороны тишина", - говорит Владимир.

Поскольку наклейка по выбросам двигателя, установленная в данный момент на автомобиле, содержит противоречивую информацию, соответствие выбросов калифорнийскому стандарту (указанному производителем) проверялось путем подключения конкретного автомобиля к OBD, сообщили в CSDD.

Даже после теста OBD, как сообщили в CSDD, выбросы не считаются соответствующими стандарту Калифорнии, поэтому учреждение проинструктировало Владимира, что автомобиль следует доставить в немецкую техническую службу DEKRA Automobil GmbH (ближайший филиал в Польше, Варшава), где специалисты лаборатории проведут конкретный, более точный тест. Если и там будет обнаружено несоответствие, с автомобилем придется провести технические манипуляции, чтобы выбросы были соответствующими.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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