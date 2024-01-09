Раскраска с солдатами с нашивками армии РФ (изображением звезды и надписью "Россия") - такие работы родителям показал шестилетний ребенок после возвращения из детского садика в рижском Кенгарагсе. Родители ребенка решили остаться анонимными (редакции передачи известны их имена).

"Это произошло в последних числах декабря. Я пошла за ребенком в детский сад. Тогда ребенок дал мне, как обычно, свои рисунки из садика. И я в шоке заметила эти работы. Я считаю, что это ненормально. Я вижу там русскую символику, и для меня это неприемлемо. Я не буду обращаться в садик, потому что боюсь, что мой ребенок потеряет там место", - рассказала программе мама ребенка.

В детском садике, куда ходит ребенок пары, учатся как латышскоязычные, так и русскоязычные и украинские дети. При этом руководство дошкольного учреждения в разговоре с передачей отрицает, что на занятиях распространялся подобный материал, а заведующая учреждением Инесса Сапешко рассказала, что обошла все учебные группы, но не нашла подобных раскрасок.

На месте в детском саду руководитель с педагогами таких рисунков не нашли, однако в Интернете такое изображение было доступно в популярной компьютерной игре. "Стопроцентно ни один педагог такое принести не мог. Я думаю, что раскраску из школы мог принести ребенку брат или кто-нибудь другой. Только так".

Если выяснится, что раскраску все-таки дал ребенку педагог, случай будет рассматриваться индивидуально.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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