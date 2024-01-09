Фото ⟩ "Неприятный сюрприз!" Почему в мороз нельзя оставлять в машине газировку?

Пользовательница Facebook поделилась фотографией салона своего автомобиля после взрыва стеклянной бутылки. "Утро началось не очень хорошо: физика сделала свое дело. В бутылке был газ, и он взорвался", - написала в публикации владелица авто.

Как выяснилось, на ночь в машине осталась стеклянная бутылка с газированной водой. Утром, сев в машину, женщина заметила, что по салону автомобиля разбросан лед. "Когда я села в машину, заметила на сиденье несколько кусков льда. Подумала, что, возможно, кто-то разбил стекло, но посмотрела на машину и поняла, что окна в порядке. После этого увидела осколки стекла и много льда", - рассказала женщина.

Фото: Postimees

Как оказалось, это не единственный подобный случай - схожими историями поделились несколько жителей. "В Финляндии -38 градусов, баночка с Red Bull взорвалась, когда я открыл дверь. Посмотрел и подумал: кто заполнил машину пеной Makroflex?" - поделился своей историей один из пользователей соцсети.

В департаменте спасения и транспорта заявили, что в машинах нельзя оставлять вообще ничего. Если же на такое приходится пойти, лучше всего оставить вещи в багажнике.

По мере замерзания напитка его объем увеличивается. Если напиток газированный, сосуд может взорваться. То же самое и с аэрозольными баллончиками - из-за резкого перепада температур может произойти взрыв.

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