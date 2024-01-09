Видео ⟩ "Не снижая скорости, ушел через встречку": тяжелое ДТП под Улброкой

Водитель Lexus не справился с управлением и выехал в кювет, перед которым находились большие деревья. В одно из них автомобиль врезался. Фары транспортного средства отбросило глубже в заросли.

"Он ехал оттуда и, не снижая скорости, ушел через встречку - и в дерево. Не тормозя практически. (...) Впереди никакого торможения не было, никаких помех не было", - рассказал передаче один из очевидцев.

Пострадавший водитель потерял много крови и позже был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Для стабилизации состояния пострадавшего была привлечена бригада врачей-специалистов.

По словам очевидцев, водитель мог заснуть за рулем либо ему стало плохо.

Сообщается, что водителю не больше 40 лет.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке). Внимание: в видео присутствуют неприятные кадры!

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