Депутат: трудно предугадать реакцию РФ на национализацию Дома Москвы

На вопрос, как отреагирует Россия, Бергманис ответил, что, возможно, реакция будет, но ее трудно смоделировать, поскольку Россия весьма непредсказуема. Комментируя опасения Rietumu banka по поводу возможных проблем с его активами в России, политик сказал, что Латвия как государство должна защищать своих людей и предпринимателей, но в то же время и эти предприниматели должны думать, с какими партнерами сотрудничать, и совершенно ясно, что в последние годы ориентировать бизнес на Россию было неправильно.

Бергманис не ответил на вопрос, может ли государство компенсировать латвийским предприятиям ущерб от возможного ответа России, отметив при этом, что партнеры по правящей коалиции публично пообещали и дальше поддерживать переориентацию бизнеса на западные рынки. "Каковы эти пути и каковы конкретные действия, я не могу ответить в данный момент", - добавил депутат.

Бергманис подтвердил, что на данный момент поступило два предложения о будущем Дома Москвы после его передачи государству, однако имеющаяся в его распоряжении информация позволяет предположить, что они могут быть отозваны. В качестве одного из сценариев он видит также продажу Дома Москвы и вложение вырученных средств в восстановление Украины.

Как сообщалось, парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня, 9 января, рассмотрит перед окончательным чтением законопроект о передаче так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

Министерство культуры подало к окончательному чтению предложение, согласно которому Дом Москвы в будущем можно использовать для развития культуры и художественного творчества, а Минсообщения - предложение о передаче Дома Москвы VAS Valsts nekustamie īpašumi.

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