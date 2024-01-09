Новые поезда не выдержали морозов: во вторник отменены несколько рейсов

Компания приняла решение отменить четыре рейса в направлении Слоки и три рейса в направлении Саулкрасты.

В направлении Слоки отменены рейсы №6347 Рига (18:24) - Дубулты (18:59), №6346 Дубулты (19:18) - Рига (19:53), №6443 Рига (20:58) - Слока (21:44) №6343 Рига (18:24) - Дубулты (18:59) №6346 Дубулты (19:18) - Рига (19:53) 6444 Слока (22:18) - Рига (23:08).

В направлении Саулкрасты отменены рейсы №6103 Саулкрасты (5:29) - Рига (6:29), №6108 Рига (6:43) - Саулкрасты (7:43), №6117 Саулкрасты (8:39) - Рига (9:39).

В компании подчеркивают, что отмененные семь рейсов составляют 2% от более чем 320 рейсов поездов, выполняемых в рабочие дни.

Если пассажиры успели приобрести билеты на эти рейсы, его можно будет использовать на другие рейсы. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.

Как сообщалось, 15 декабря 2023 года PV начала пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Однако у поездов были констатированы различные технические повреждения, в том числе как минимум в двух случаях у поездов разрядились аккумуляторы.

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