Как ускорить процесс восстановления после гриппа или коронавируса

Дефицит селена также связан со слабой иммунной системой, а одно из лучших свойств селена - бороться с вирусами и бактериями. Селен необходим организму для выработки ферментов, которые регулируют иммунный ответ организма на патогены. Селен содержится в таких продуктах, как бразильские орехи, рыба, яйца и грибы.

Регидратация также важна для восстановления после болезни. Во время болезни организм теряет много жидкости, особенно если у вас жар или рвота. Помимо потери жидкости, организм также теряет электролиты. Электролиты - это соли и минералы (калий), которые необходимы для нормального функционирования нервной и мышечной ткани, а также помогают восстанавливать поврежденные клетки.

Для восполнения запасов электролитов и жидкости можно использовать, например, костный бульон или кокосовую воду, но особенно хорошим и удобным решением являются растворы для регидратации, продающиеся в аптеках.

Как улучшить свое здоровье после Covid-19?

Серьезное заболевание всегда оставляет свой след на некоторое время. Восстановление после коронавируса часто кажется особенно долгим процессом. Одних пищевых добавок часто бывает недостаточно, поэтому может потребоваться консультация врача. Особенно если есть риск повреждения жизненно важных органов, таких как легкие, сердце, почки и печень. К счастью, более серьезные повреждения встречаются реже.

К наиболее распространенным симптомам относятся: снижение толерантности к физическим нагрузкам;

одышка, кашель, проблемы с памятью и концентрацией внимания;

боль в груди и нарушения сердечного ритма;

головокружение, боль в мышцах и суставах, головная боль;

нарушения сна, депрессия и тревога.

Через несколько месяцев после заражения коронавирусом следует проверить общее состояние здоровья. В это время можно будет оценить, насколько сильно вирус повлиял на организм. Также можно будет выяснить, каковы запасы железа и витамина D в организме. По результатам анализа врач-лаборант сможет порекомендовать, какие добавки следует принимать.

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