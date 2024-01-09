Ночью в Пурвциемсе звучали сирены. Что это было?

Жительница Пурвциемса в Facebook выложила два видео, в описании которых утверждала, что в 3:00 возле Рижской Классической гимназии звучал сигнал тревоги со словами на русском и латышском языках - "Внимание! Случилась аварийная ситуация" и призывом покинуть здание.

Оригинальный пост скрыт, поэтому мы вам показываем перепост с только одним видеороликом.

В комментариях люди делятся версиями. Кто-то считает, что это тревога в школе, кто-то - что это сигнализация в торговом центре Domina. Но самой популярной была версия о сиренах стадиона Daugava.

Судя по всему, именно это и является правдой. Программа телеканала TV3 Degpunktā еще 22 декабря сообщала о том, как сирена стадиона мешала жителям Пурвциемса спать.

Если прослушать аудио на обоих роликах, то становится ясно, что это один и тот же сигнал тревоги.

Сюжет телеканала TV3 от 22 декабря:

В сюжете журналисты TV3 обратились за комментарием к представителям стадиона Daugava.