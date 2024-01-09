Ночью в Пурвциемсе звучали сирены. Что это было?

Утром 9 января в социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлено, как ночью в рижском микрорайоне Пурвциемс звучал сигнал тревоги с призывом к эвакуации. RUS TVNET выяснил, что это было.
Жительница Пурвциемса в Facebook выложила два видео, в описании которых утверждала, что в 3:00 возле Рижской Классической гимназии звучал сигнал тревоги со словами на русском и латышском языках - "Внимание! Случилась аварийная ситуация" и призывом покинуть здание.
Оригинальный пост скрыт, поэтому мы вам показываем перепост с только одним видеороликом.
В комментариях люди делятся версиями. Кто-то считает, что это тревога в школе, кто-то - что это сигнализация в торговом центре Domina. Но самой популярной была версия о сиренах стадиона Daugava.
Судя по всему, именно это и является правдой. Программа телеканала TV3 Degpunktā еще 22 декабря сообщала о том, как сирена стадиона мешала жителям Пурвциемса спать.
Если прослушать аудио на обоих роликах, то становится ясно, что это один и тот же сигнал тревоги.
Сюжет телеканала TV3 от 22 декабря:
В сюжете журналисты TV3 обратились за комментарием к представителям стадиона Daugava.
"В ночь на 21 декабря - незадолго до часу ночи и около половины третьего ночи - на территории стадиона "Даугава" из-за технического сбоя, возникшего в результате резких изменений погоды, активизировалась сигнализация. Это так называемая система единого оповещения на территории.
Ситуация была решена незамедлительно, и проведены определенные проверки и сознательные решения, направленные на предотвращение повторения такой ситуации.
Причина была установлена незамедлительно, однако имелись технические проблемы с функцией работы по воспроизведению самой сигнализации. На территории не было обнаружено ни дыма, ни огня, то есть никаких действий или повреждений, которые могли бы вызвать или каким-либо образом представлять опасность для окружающей среды и людей. Помощь Государственной пожарно-спасательной службы, а также полиции не потребовалась", - объясняла тогда представитель стадиона Daugava Байба Муцениеце.
RUS TVNET обратился за комментарием к госпоже Муцениеце - почему за более чем две недели система тревоги стадиона не была приведена в порядок.
Муцениеце подтвердила, что в 3 и 4 часа ночи на территории стадиона "Даугава" активизировалась сигнализация. Дальнейший ответ Муцениеце почти слово в слово повторяет комментарий, который она дала телеканалу TV3 в конце декабря. Причина сбоя - резкие изменения погодных условий, дыма и огня обнаружена не обнаружено, опасности для людей не было.
"Ситуация была решена незамедлительно. Были проведены определенные проверки, и мы сейчас целенаправленно работаем над решениями, чтобы предотвратить повторение такой ситуации", - сообщает Муцениеце.
Также Муцениеце принесла свои извинения всем, кому помешала включившаяся сирена, и благодарит окружающих за "внимание и заботу".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!