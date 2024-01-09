Сербский снайпер Деян Берич, который вербует сербов на службу в российскую армию для войны против Украины, публично пожаловался на плохое обращение российских командиров с сербами и другими наемниками, сообщает Русская служба BBC.
Наемники из-за границы служат в 119-м полку ВДВ России. Сербы, завербованные для войны против Украины, входят в состав отряда "Волк" 119-го полка.
Как подчеркивает Берич, командиры полка относятся к сербским наемникам "как к скоту", называют их "цыганами" и не могут понять, почему они приехали воевать против Украины.
Командиры полков также не обеспечивают сербских наемников боевой техникой и оружием и не позволяют больным бойцам получить должное лечение.
В конце декабря прошлого года командиры 119-го полка отдали наемникам приказ атаковать украинские позиции, выдав каждому солдату всего по два-три пулеметных патрона. На просьбы боевиков предоставить больше оружия и боеприпасов командиры ответили, что сербские наемники смогут отобрать запасы оружия и боеприпасов у украинцев во время боя.
Сербские наемники отказались продолжать боевые действия в составе 119-го полка и потребовали перевода в другую часть. В ответ командиры полка назвали их военными преступниками и выгнали из блиндажей, заставив несколько дней оставаться на улице без еды и воды. Сербским боевикам также угрожали избиениями, тюремным заключением и расстрелом.
8 января к ним пришла российская военная полиция и предложила им подписать документы, в которых боевики "признают себя шпионами". "Командиры 119-го полка - организованная преступная группа", - говорит Берич.
Позднее пресс-секретарь Путина Песков переадресовал вопрос о жалобах на плохое отношение к сербским наемникам в Минобороны. Он не стал отвечать на вопрос о "сербском добровольце, который жалуется на [российских] военных".
Деян Берич - один из самых известных балканских наемников в России. Против Украины он воюет с 2014 года, когда принял участие в военных операциях в рядах самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Недавно он стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих "президентских выборах".
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