Наемники из-за границы служат в 119-м полку ВДВ России. Сербы, завербованные для войны против Украины, входят в состав отряда "Волк" 119-го полка.

Как подчеркивает Берич, командиры полка относятся к сербским наемникам "как к скоту", называют их "цыганами" и не могут понять, почему они приехали воевать против Украины.

Командиры полков также не обеспечивают сербских наемников боевой техникой и оружием и не позволяют больным бойцам получить должное лечение.

В конце декабря прошлого года командиры 119-го полка отдали наемникам приказ атаковать украинские позиции, выдав каждому солдату всего по два-три пулеметных патрона. На просьбы боевиков предоставить больше оружия и боеприпасов командиры ответили, что сербские наемники смогут отобрать запасы оружия и боеприпасов у украинцев во время боя.