Видео ⟩ Жители недовольны качеством строительства водопровода в Иманте

Илмар рассказывает, что рядом с пешеходной дорожкой, осталась глубокая яма, по которой к его дому подвели новый водопровод, но рабочие не спешили ее засыпать.

Мужчина также с нетерпением ждет оттепели, потому что пешеходная дорожка, которая сейчас представляет собой небольшой каток, скорее всего, превратится в пруд. После ремонтных работ ее будет регулярно затапливать. По словам Илмара, вокруг нет газона, а насыпанный вокруг чернозем не впитывает достаточно воды, поэтому она скапливается внизу на тротуаре. Пешеходам приходится обходить небольшой пруд по грязи или идти в обход.

Последствия строительных работ до сих пор видны на стене его дома - между окнами первого и второго этажа образовалась щель.

У мужчины закончилось терпение, когда 3 января новый водопровод, не прослужив и года, вышел из строя, затопив квартал и оставив жителей без воды.

Хотя чрезвычайную ситуацию разрешили очень быстро, у рижанина есть опасения по поводу качества выполненных работ и эффективного использования средств.

Как оценивают ситуацию представители Рижского самоуправления, Rīgas ūdens и есть ли у жителей Иманты надежда на новую пешеходную дорожку, смотрите в видео!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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