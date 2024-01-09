Видео ⟩ "В квартире +15 градусов": жительница жалуется на сильный холод

Байба живет на втором этаже трехэтажного дома в Цесисе, холод в квартире настолько некомфортный, что ей приходится носить ботинки и смотреть телевизор, завернувшись в одеяло, сообщает программа Bez Tabu.
Уже в октябре, когда начался отопительный сезон, женщина обратилась к поставщику тепла Sia Adven с жалобой на слишком низкую температуру в квартире, однако дома не стало теплее.
"У меня есть ботинки, которые я больше не ношу вне квартиры, теперь хожу в них по дому. С ними теплее. Сплю под двумя одеялами, утром тяжело встать с кровати. В квартире очень холодно. Ко мне в квартиру никто не приходил, чтобы ознакомиться с ситуацией. У меня в квартире 15-16 градусов. Это ненормально", - жалуется Байба.
Соседка Байбы демонстрирует Bez Tabu, что она надевает несколько слоев одежды каждый день. На ногах пять пар носков.
"Я использую электрообогреватель, чтобы в квартире было не ниже 19 градусов, но тогда счета за электричество большие", - рассказывает Ната программе.
Вскоре после того, как Bez Tabu сообщила управляющей компании Sia CDzP о низкой температуре в квартире Байбы, к дому подъехали сотрудники на трех машинах. Съемочную группу пригласили в подвал.
"Температура теплоносителя достаточная - 79 градусов. Давление также адекватное, перепад давления составляет 0,2-0,4 бар. Центральная котельная не в состоянии обеспечить расход, который является третьим параметром для подачи тепла. Все домовые клапаны открыты. В настоящее время сеть обеспечивает полтора кубометра расхода, а необходимо как минимум вдвое больше", - сказал представитель управляющей компании.
Член совета директоров компании Adven, которая поставляет тепло, однако, не спешит признавать вину компании, которую он представляет.
"Мы обеспечиваем поток в системе, но он ограничен регулятором, установленным в теплообменнике. Если он установлен с учетом потребности в тепле, которая ниже, чем реальная потребность сегодня, решением будет установка более мощного регулятора тепла. Это уже не наша ответственность, а ответственность управляющего домом", - сказал представитель компании Adven.
Глава управляющей компании CDzP утверждает, что жителям срочно необходимо улучшить состояние своих домов. Энергоэффективность можно повысить даже при очень небольших инвестициях.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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