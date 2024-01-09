Видео ⟩ "В квартире +15 градусов": жительница жалуется на сильный холод

Уже в октябре, когда начался отопительный сезон, женщина обратилась к поставщику тепла Sia Adven с жалобой на слишком низкую температуру в квартире, однако дома не стало теплее.

"У меня есть ботинки, которые я больше не ношу вне квартиры, теперь хожу в них по дому. С ними теплее. Сплю под двумя одеялами, утром тяжело встать с кровати. В квартире очень холодно. Ко мне в квартиру никто не приходил, чтобы ознакомиться с ситуацией. У меня в квартире 15-16 градусов. Это ненормально", - жалуется Байба.

Соседка Байбы демонстрирует Bez Tabu, что она надевает несколько слоев одежды каждый день. На ногах пять пар носков.

"Я использую электрообогреватель, чтобы в квартире было не ниже 19 градусов, но тогда счета за электричество большие", - рассказывает Ната программе.

Вскоре после того, как Bez Tabu сообщила управляющей компании Sia CDzP о низкой температуре в квартире Байбы, к дому подъехали сотрудники на трех машинах. Съемочную группу пригласили в подвал.