Линда Абу Мери возвращается на телеэкраны

Как сообщает журнал Privātā Dzīve, Абу Мери присоединится к программе TV3 "Слон в студии" (Zilonis studijā).

"Попробую силы в новом поле. Моя работа по планированию программы только начинается сейчас", - признается Линда, утверждая, что с ее появлением на шоу ни один из нынешних ведущих не покинет программу.

"Теперь будем втроем - Агнесе Друнка, Оскарс Леперс и я".

"Слон в студии" - это дискуссионная программа для всей семьи, где рассматриваются как удобные, так и неудобные темы, которые иногда обсуждают почти в каждом доме и семье. Иногда они настолько неудобны, что с ними трудно смириться, и все же, обсуждая их, становится легче, и мы развиваем в себе эмпатию к разным людям в обществе.

Напомним, что Линда Абу Мери покинула LTV после того, как ее муж Хосам Абу Мери стал министром здравоохранения.

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