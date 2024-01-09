В Резекне полиция задержала подростков по подозрению в двойном убийстве

В субботу, 6 января, в Государственную полицию поступил вызов в Резекне, на улицу Акменю, где в квартире было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Установлено, что еще двое мужчин 1969 года рождения получили ранения - одного из них медикам не удалось спасти в ходе реанимационных процедур, а другой с травмами был доставлен в медицинское учреждение.