В Резекне полиция задержала подростков по подозрению в двойном убийстве

В субботу, 6 января, в Государственную полицию поступил вызов в Резекне, на улицу Акменю, где в квартире было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Установлено, что еще двое мужчин 1969 года рождения получили ранения - одного из них медикам не удалось спасти в ходе реанимационных процедур, а другой с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники государственной полиции
задержали троих несовершеннолетних подростков по подозрению в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах - один подозреваемый 2009 года рождения и двое молодых людей 2008 года рождения.
По уголовному процессу назначаются экспертизы, выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.
Вчера, 8 января, суд избрал меру пресечения - арест - для двух подростков.
По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное двумя и более лицами. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с пробацией на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.
Расследование уголовного дела продолжается.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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