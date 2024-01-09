Вт, 9.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Резекне полиция задержала подростков по подозрению в двойном убийстве

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция
Полиция Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 6 января, в Государственную полицию поступил вызов в Резекне, на улицу Акменю, где в квартире было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Установлено, что еще двое мужчин 1969 года рождения получили ранения - одного из них медикам не удалось спасти в ходе реанимационных процедур, а другой с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники государственной полиции

задержали троих несовершеннолетних подростков по подозрению в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах - один подозреваемый 2009 года рождения и двое молодых людей 2008 года рождения.

По уголовному процессу назначаются экспертизы, выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.

Вчера, 8 января, суд избрал меру пресечения - арест - для двух подростков.

По данному факту возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное двумя и более лицами. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с пробацией на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Расследование уголовного дела продолжается.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх