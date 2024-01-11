Липину интересно ⟩ Я "днище днищенское" или право имею? Ответ на интервью Божены Рынской и не только

И даже не уходя в этику - чисто с научной точки зрения исследования показывают, что, хоть в интеллекте и есть определенный генетический компонент, важнейшим фактором для умственного развития считается среда. Образование, здравоохранение, семейное положение, социализация - при наличии этих вещей ребенок не самых умных родителей может вырасти в гения, а при отсутствии - наоборот.

Вы можете возразить, что Рынска просто неправильно выразилась и имела в виду как раз таки среду. Что "понаехавшее быдло" воспитало своих детей в таких же традициях.

Это мог бы быть более рабочий аргумент. Если бы мы с вами до этого не рассмотрели первый и второй шаги. А теперь выходит, что у нас нет причин полагать, что у местных жителей и "понаехавших" была принципиально разная среда. Политические взгляды - возможно. Но тут мы подходим к четвертому шагу.

Как ругать неграждан?

Честно говоря, не до конца понимаю, кем являюсь я в категориях самой Рынской?

С одной стороны, я гражданин Латвии. Значит, вероятно, "латышизированный", который вобрал в себя "лучшее, что есть в латышском национальном характере".