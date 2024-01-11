8 января 2024 года "Новая газета. Европа" выпустила интервью с журналисткой и светской львицей Боженой Рынской, где та заявила, что все неграждане Латвии являются животными. В целом госпожа Рынска, как и каждый, имеет право на свое мнение. Но, кажется, это повод поговорить о каких-то базовых правилах общения.
Липину интересно ⟩ Я "днище днищенское" или право имею? Ответ на интервью Божены Рынской и не только
Полное интервью Божены Рынской:
С восхитительной логикой госпожи Рынской можно ознакомиться конкретно по таймкоду 56:35. Но я кратко перескажу.
Итак, Рынска считает, что подавляющая часть неграждан Латвии являются животными. При этом с национальностью она это не связывает, те русские, которые "латышизировались", те - молодцы.
Но вот неграждане - это "жулики, воры, недобросовестные люди, люди, которые не понимают, что такое хорошо и что такое плохо". Такой вывод Божена делает из собственного опыта общения с гражданами и негражданами Латвии.
Хотелось бы обратить внимание на то, как она объясняет такую ситуацию. По ее мнению, дело было так. В Латвию "набирали людей работать на заводах, и на заводах работали не академик Капица и не Сахаров. И вот потомки этих людей - днище днищенское".
Что ж. Не переходя на личности, постараюсь объяснить, почему аргументация Рынской является ошибочной.
Элитизм, евгеника, ксенофобия
Итак, давайте пройдемся по логической цепочке Рынской.
Шаг №1 - в Латвию приезжали работать на заводах;
Шаг №2 - на заводах работают неумные и некультурные люди;
Шаг №3 - у неумных и некультурных людей рождаются такие же неумные и некультурные люди;
Шаг №4 - неумные и некультурные люди за редким исключением не приняли гражданство Латвии.
Вывод - неграждане Латвии в массе своей - неумные и некультурные люди (в терминологии Рынской - "днище днищенское").
Начнем по порядку. В первый же шаг закрадывается логическая ошибка.
В Латвию во времена советской оккупации действительно в основном приезжали в связи с индустриализацией. Как в 2015 году телепередаче Panorāma рассказывала заведующая отделом послевоенного периода Военного музея Сармите Балтиня, "с 1945 года до середины 50-х годов было ввезено около 500 тысяч работников".
Но местные жители работали на тех же самых заводах, о которых говорит Рынска. Не было такого, что место работы определяло национальное происхождение.
Согласно сельскохозяйственной энциклопедии 1969 года выпуска, в Латвии 1967 года 80,7% жителей составляли рабочие и служащие, а 19,3% были заняты в сфере сельского хозяйства. При этом разделения по национальностям не было.
Так что да, в Латвию приезжали работать на заводах. Но и местные жители работали там же. С точки зрения именно занятости - между латышами и предками неграждан разницы не было.
Второй шаг так и вовсе не выдерживает никакой критики.
По сути, Рынска говорит, что, если люди работают на заводе, то у них низкий IQ. Надо ли говорить, что работа не определяет уровень интеллекта человека. Полно глупых людей в профессиях, считающихся интеллектуальными. И наоборот.
И это справедливо даже сейчас, что уж говорить о временах СССР, когда выбор профессии был достаточно сильно ограничен. То, чем занимается Рынска, это классический элитизм - есть "умные люди", которые автоматические лучше, чем "глупые люди".
Кстати, приводимый ею в пример академик Сахаров как раз таки работал на заводе. Да, в военное время, в 1942 году, но тем не менее. И ничего, стал академиком и непререкаемым авторитетом как в науке, так и в правозащите. А вот многие видные деятели "русского мира", наоборот, представители "интеллектуальных" профессий. По крайней мере по образованию.
Путин, Бастрыкин и Медведев - юристы, Владимир Соловьев - экономист, Дмитрий Киселев - филолог. На заводе из них никто и дня не работал.
Контрпример к третьему шагу приводит сама Рынска. Напомню, она говорила, что на заводах работают "не академик Капица и не академик Сахаров". И вот "потомки этих людей - это днище днищенское". Про Сахарова я уже написал, но касательно того, у кого кто рождается - у академика Капицы отец был простым военным инженером.
Думать, что у "умных людей" рождаются "умные дети" и наоборот - это, вообще-то, евгеника. Псевдонаучное движение, которое легло в основу нацистской идеологии.
Справедливости ради, Божена напрямую не высказывала именно такую позицию. Но, что называется, впечатление создается. Понаехало быдло, нарожало себе подобных, и вот они неграждане - плоть от плоти быдло (слово "быдляцкий" применяет сама Рынска).
И даже не уходя в этику - чисто с научной точки зрения исследования показывают, что, хоть в интеллекте и есть определенный генетический компонент, важнейшим фактором для умственного развития считается среда. Образование, здравоохранение, семейное положение, социализация - при наличии этих вещей ребенок не самых умных родителей может вырасти в гения, а при отсутствии - наоборот.
Вы можете возразить, что Рынска просто неправильно выразилась и имела в виду как раз таки среду. Что "понаехавшее быдло" воспитало своих детей в таких же традициях.
Это мог бы быть более рабочий аргумент. Если бы мы с вами до этого не рассмотрели первый и второй шаги. А теперь выходит, что у нас нет причин полагать, что у местных жителей и "понаехавших" была принципиально разная среда. Политические взгляды - возможно. Но тут мы подходим к четвертому шагу.
Как ругать неграждан?
Честно говоря, не до конца понимаю, кем являюсь я в категориях самой Рынской?
С одной стороны, я гражданин Латвии. Значит, вероятно, "латышизированный", который вобрал в себя "лучшее, что есть в латышском национальном характере".
С другой стороны, мой папа - негражданин. А значит я потомок "днища днищенского". Особенно учитывая, что я не выбирал быть гражданином (хоть и очень рад этому факту). По сути, мне просто повезло, что моя мама - гражданка. А так, имелась опасность, что и я буду тем самым "животным".
Ведь, в видении Рынской, именно гражданство или негражданство определяет качества человека. Гражданин Латвии - достойный человек и приятный собеседник. Негражданин - жулик и быдло.
А мы уже писали в рамках проекта "Взаимные претензии" о том, что неграждане Латвии - это не монолитная группа. У каждого ее представителя своя история, свои причины, свой путь. И стричь их под одну гребенку - это как минимум не очень глубокомысленно.
Но куда более важным мне кажется аспект ведения дискуссии.
Журналист Арманд Пуче недавно сравнил со свиньями то ли всех русских Латвии, то ли все-таки, как и Рынска, только тех, кто не хочет "латышизироваться".
Депутат Сейма Александр Кирштейнс (Нацобъединение) с трибуны Сейма назвал журналистку LTV Анете Бертуле "политической проституткой", а геев - бранным словом на букву "п".
Можно еще вспомнить 2017 год, когда еще один представитель Нацобъединения Эдвардс Шноре позволил себе выражение "русские вши".
И вот сейчас Рынска и "днище днищенское".
Понимаете, я не прошу проявлять уважение к тем, кто устроил Бучу или Ирпень. Или к тому, кто уже 24 года не отдает трон в Кремле и, вероятно, еще столько же не отдаст.
Но просто так взять и назвать 200 тысяч человек "животными" и "днищем днищенским"... Я чувствую себя немного глупо, когда пишу, что это просто-напросто невежливо, низко и никак не помогает решить проблему.
И дело-то не в самой Рынской, ей-богу, я не буду сейчас уходить в то, что пара десятков неграждан, с которыми она столкнулась, не дает ей права судить о целом слое жителей моей страны. Я не буду рассказывать, что такое ошибка выборки или предвзятость подтверждения.
Но, если мы нормализуем дискуссию такого уровня (это возвращаясь к тем же Пуче и Кирштейнсу), то мы никак не помогаем решить большую и важную проблему разнородности латвийского общества (причем разнородности не только по национальному признаку).
И хоть Божена уточнила два раза, что говорит не о всех русскоязычных жителях Латвии, а именно о негражданах, в массовом сознании ее слова интерпретируются куда более широко.
Krievijas žurnāliste Božena Rinska skarbi izteikusies par šeit dzīvojošajiem krievvalodīgajiem 😋. pic.twitter.com/nBAJEMmyD7— Ivo 🇱🇻❤️🇺🇦 (@IvoL90818725) January 9, 2024
"Российская журналистка Божена Рынска жестко высказалась о живущих здесь русскоязычных".
Вот это главная опасность таких слов, таких выражений, такого уровня дискуссий. Сложная социально-историческая проблема, которую надо решать цепочкой непростых и продуманных мероприятий, низводится до уровня "да они животные просто все".
Я уверен, кстати, что если этот текст прочтут вот эти любители упрощать, то они останутся с убеждением, что я защищаю неграждан и весь "русский мир" заодно. Что-то похожее уже один раз произошло.
Но нет.
Я искренне верю, что если человек планирует жить в Латвии, работать в Латвии, улучшать Латвию, то ему нужно получить гражданство. Если раньше я принимал аргумент "проще к семье в Россию ездить", то с 24 февраля 2022 года это больше не работает так. На мой взгляд.
Но мое несогласие с негражданами не ставит меня на одну сторону с Рынской, Пучей и Шноре.
Мы хотим решить проблему? Тогда давайте все-таки говорить как взрослые люди, не оскорбляя сотни тысяч других людей скопом. А если этот тезис делает меня "днищем днищенским"... Что ж, да будет так.
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