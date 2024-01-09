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Фото ⟩ У полиции новые автомобили; они помогут собирать улики на месте преступления

rus.tvnet.lv
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Государственная полиция приобрела восемь автомобилей - четыре Peugeot Expert, четыре Renault Traffic, а также четыре прицепа, предназначенные для перевозки мобильных досмотровых помещений на место происшествия, сообщает Госполиция.

Отныне выездные эксперты отдела криминалистики смогут более продуктивно работать вне лаборатории и максимально близко к месту происшествия, тем самым существенно улучшая и ускоряя процесс сбора доказательств и фиксации следов, необходимых для проведения экспертиз, объясняет полиция.

Все восемь машин - это автомобили повышенной проходимости со специальным внутренним и внешним освещением.

С учетом специфики судебно-криминалистической работы автомобили были перестроены, чтобы максимально облегчить повседневную жизнь специалистов. В машинах установлены столешницы для заполнения документов и упаковки доказательств, а багажные отсеки оборудованы стеллажными системами, где все необходимое можно удобно разместить.

У автомобилей имеется выдвижной тент, благодаря которому криминалисты могут обрабатывать и упаковывать улики даже в неблагоприятных погодных условиях.

Автомобили приобретены с помощью финансового инструмента Европейской экономической зоны.

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