Microsoft объявил о закрытии Skype

"С мая 2025 года Skype станет недоступен", - объявила служба поддержки сервиса на платформе X в пятницу, 28 февраля, предложив пользователям использовать платформу Teams от Microsoft.

Компания Skype, основанная в Эстонии, стала пионером в области передачи голоса по IP (VoIP) и одним из первых и крупнейших технологических предприятий, способствовавших международному признанию Эстонии в этой области.

В 2011 году число пользователей Skype достигло 660 миллионов, но с учетом растущей конкуренции со стороны приложений для видеозвонков и обмена сообщениями - не только MS Teams, но и Zoom, WhatsApp и многих других - к 2020 году оно снизилось до 36 миллионов.

Skype был основан в 2003 году шведским предпринимателем Никласом Зеннстремом и датским предпринимателем Янусом Фриисом, но первоначальный код был разработан четырьмя эстонскими инженерами в области информационных технологий - Ахти Хейнла, Прийтом Касесалу, Яаном Таллинном и Тойво Аннусом.

Многие основатели успешных эстонских стартапов в свое время работали в Skype - например, соучредитель компании Wise Тавет Хинрикус.

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