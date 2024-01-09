До перевода в "Полярный волк" Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

Там его помещали в ШИЗО в общей сложности 23 раза. Такое наказание политику обычно назначают за различные мелкие нарушения.

Адвокатам Навального запретили встречаться с ним с 6 декабря. Соратники Навального потеряли с ним связь на три недели. Позже выяснилось, что 23 декабря Навального доставили в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

Навального задержали в январе 2021 года, когда он возвращался из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ России.

В феврале того же года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за якобы нарушение условий условного срока, к которому он был приговорен в 2014 году во время лечения в Германии.

В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "неуважение к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам лишения свободы за "экстремизм".