Российского оппозиционного политика Алексея Навального впервые поместили в ШИЗО (штрафной изолятор) в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его перевели в середине декабря прошлого года, пишет российское независимое СМИ "Медуза".
Расположенная в арктическом регионе Сибири колония называется тюрьмой "Полярный волк".
Как сообщил в соцсетях сам Навальный, ему придется провести в ШИЗО семь дней.
Навальный рассказал, что такое наказание к нему применено за то, что он "отказался представиться по форме" и "не реагирует на воспитательную работу".
"Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут мурыжить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". 7 суток ШИЗО", - сказано в посте политика в соцсетях.
4/8 А в ШИЗО прогулки в 6:30 утра. Но я уже пообещал себе, что буду стараться выходить на прогулку в любую погоду.— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2024
Мой прогулочный двор можно увидеть на этом фото. 11 шагов от стены и 3 до стены — особо не разгуляешься, но хоть какое-то движение, поэтому выхожу. pic.twitter.com/rLN1UKl4uY
До перевода в "Полярный волк" Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.
Там его помещали в ШИЗО в общей сложности 23 раза. Такое наказание политику обычно назначают за различные мелкие нарушения.
Адвокатам Навального запретили встречаться с ним с 6 декабря. Соратники Навального потеряли с ним связь на три недели. Позже выяснилось, что 23 декабря Навального доставили в исправительную колонию №3 "Полярный волк".
Навального задержали в январе 2021 года, когда он возвращался из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ России.
В феврале того же года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за якобы нарушение условий условного срока, к которому он был приговорен в 2014 году во время лечения в Германии.
В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "неуважение к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам лишения свободы за "экстремизм".
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