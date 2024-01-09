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Навального поместили в ШИЗО в колонии "Полярный волк" (1)

rus.tvnet.lv
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Колония
Колония Фото: Reuters/ScanPix

Российского оппозиционного политика Алексея Навального впервые поместили в ШИЗО (штрафной изолятор) в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его перевели в середине декабря прошлого года, пишет российское независимое СМИ "Медуза".

Расположенная в арктическом регионе Сибири колония называется тюрьмой "Полярный волк".

Как сообщил в соцсетях сам Навальный, ему придется провести в ШИЗО семь дней.

Навальный рассказал, что такое наказание к нему применено за то, что он "отказался представиться по форме" и "не реагирует на воспитательную работу".

"Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут мурыжить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". 7 суток ШИЗО", - сказано в посте политика в соцсетях.

До перевода в "Полярный волк" Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

Там его помещали в ШИЗО в общей сложности 23 раза. Такое наказание политику обычно назначают за различные мелкие нарушения.

Адвокатам Навального запретили встречаться с ним с 6 декабря. Соратники Навального потеряли с ним связь на три недели. Позже выяснилось, что 23 декабря Навального доставили в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

Навального задержали в январе 2021 года, когда он возвращался из Германии, где проходил лечение после попытки отравления, организованной агентами ФСБ России.

В феврале того же года Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за якобы нарушение условий условного срока, к которому он был приговорен в 2014 году во время лечения в Германии.

В марте следующего года его приговорили еще к девяти годам лишения свободы за "мошенничество" и "неуважение к суду", а в августе 2023 года - к 19 годам лишения свободы за "экстремизм".

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