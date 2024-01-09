Видео ⟩ Мужчина ударил машину в Улброке. Полиция отказалась расследовать дело

"Для возбуждения уголовного дела по статье 185 Уголовного закона (об умышленном причинении вреда чужому имуществу) необходимо заявление потерпевшего. В данной статье предусмотрено, что причиненный ущерб составляет до одного минимального размера заработной платы. Однако в заявлении мужчина указал, что у автомобиля есть страховка КАСКО и он не желает возбуждения уголовного дела. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Если человек считает, что данное решение было принято необоснованно, его можно обжаловать в прокуратуре в течение 10 дней после получения уведомления", - сообщили в полиции.

Адвокат призывает Юриса не сдаваться, а написать заявление еще раз, на этот раз в электронном виде, чтобы все было официально зарегистрировано.

Видео: Сюжет программы

Обычно Юрис старается парковать машину во дворе дома как можно ближе к окнам квартиры, чтобы следить за своим транспортным средством. В декабре Юрис случайно заметил, что на боку автомобиля имеется небольшая вмятина и дефект краски.

Записи с камер видеонаблюдения удивили Юриса - поздно вечером мужчина пнул его машину, причинив ущерб. Рядом стоял еще один мужчина, который наблюдал за этим со стороны.

Юрис понятия не имеет, почему мужчина так поступил, ведь они не знают друг друга.