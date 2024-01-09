Видео ⟩ Мужчина ударил машину в Улброке. Полиция отказалась расследовать дело

Юрис из Улброки обычно очень рано ложится спать, поэтому мужчина даже не мог себе представить, что кто-то ударит его машину во дворе многоквартирного дома ноябрьским вечером. Увидев небольшую вмятину на машине, Юрис решил просмотреть запись с камеры видеонаблюдения, которые шокировали мужчину. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Обычно Юрис старается парковать машину во дворе дома как можно ближе к окнам квартиры, чтобы следить за своим транспортным средством. В декабре Юрис случайно заметил, что на боку автомобиля имеется небольшая вмятина и дефект краски.
Записи с камер видеонаблюдения удивили Юриса - поздно вечером мужчина пнул его машину, причинив ущерб. Рядом стоял еще один мужчина, который наблюдал за этим со стороны.
Юрис понятия не имеет, почему мужчина так поступил, ведь они не знают друг друга.
Ремонт автомобиля обойдется Юрису примерно в 150 евро. Мужчина отправился в Огрский участок Государственной полиции, чтобы написать заявление. Полиция выслушала Юрия, но сказала, что не будет расследовать дело.
Мужчина спросил у полиции, почему его дело не будут расследовать, и получил ответ, что ущерб слишком мал, чтобы принимать меры.
Адвокат Алдис Лиепиньш, не участвующий в деле, утверждает, что полиция должна была рассмотреть дело, независимо от суммы нанесенного ущерба.
Программа получила неожиданный ответ от Государственной полиции. Хотя Юрис утверждает нам, что срок действия страховки КАСКО истек, и он хочет, чтобы дело было расследовано, у полиции есть другая информация.
"Для возбуждения уголовного дела по статье 185 Уголовного закона (об умышленном причинении вреда чужому имуществу) необходимо заявление потерпевшего. В данной статье предусмотрено, что причиненный ущерб составляет до одного минимального размера заработной платы. Однако в заявлении мужчина указал, что у автомобиля есть страховка КАСКО и он не желает возбуждения уголовного дела. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Если человек считает, что данное решение было принято необоснованно, его можно обжаловать в прокуратуре в течение 10 дней после получения уведомления", - сообщили в полиции.
Адвокат призывает Юриса не сдаваться, а написать заявление еще раз, на этот раз в электронном виде, чтобы все было официально зарегистрировано.
Видео: Сюжет программы
Обычно Юрис старается парковать машину во дворе дома как можно ближе к окнам квартиры, чтобы следить за своим транспортным средством. В декабре Юрис случайно заметил, что на боку автомобиля имеется небольшая вмятина и дефект краски.
Записи с камер видеонаблюдения удивили Юриса - поздно вечером мужчина пнул его машину, причинив ущерб. Рядом стоял еще один мужчина, который наблюдал за этим со стороны.
Юрис понятия не имеет, почему мужчина так поступил, ведь они не знают друг друга.
Ремонт автомобиля обойдется Юрису примерно в 150 евро. Мужчина отправился в Огрский участок Государственной полиции, чтобы написать заявление. Полиция выслушала Юрия, но сказала, что не будет расследовать дело.
Мужчина спросил у полиции, почему его дело не будут расследовать, и получил ответ, что ущерб слишком мал, чтобы принимать меры.
Адвокат Алдис Лиепиньш, не участвующий в деле, утверждает, что полиция должна была рассмотреть дело, независимо от суммы нанесенного ущерба.
Программа получила неожиданный ответ от Государственной полиции. Хотя Юрис утверждает нам, что срок действия страховки КАСКО истек, и он хочет, чтобы дело было расследовано, у полиции есть другая информация.
"Для возбуждения уголовного дела по статье 185 Уголовного закона (об умышленном причинении вреда чужому имуществу) необходимо заявление потерпевшего. В данной статье предусмотрено, что причиненный ущерб составляет до одного минимального размера заработной платы. Однако в заявлении мужчина указал, что у автомобиля есть страховка КАСКО и он не желает возбуждения уголовного дела. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Если человек считает, что данное решение было принято необоснованно, его можно обжаловать в прокуратуре в течение 10 дней после получения уведомления", - сообщили в полиции.
Адвокат призывает Юриса не сдаваться, а написать заявление еще раз, на этот раз в электронном виде, чтобы все было официально зарегистрировано.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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