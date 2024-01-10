"Израилю все сходит с рук". Арабский мир требует от Запада повлиять на Нетаньяху в обмен на гарантии мира в регионе

Единственная страна, упомянутая в документе, которую Израиль готов привлечь в будущем к осуществлению пограничного контроля в секторе Газа — это Египет.

Встречи с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси и лидером Палестинской Автономии Махмудом Аббасом еще только предстоят Энтони Блинкену в рамках его ближневосточного турне, но уже сейчас многие эксперты предсказывают, что палестинская сторона не согласится с условиями Израиля, а Египет потребует привлечения других мусульманских стран для решения будущего Газы.

«Я знаю, что вы многие годы прилагаете усилия, чтобы установить связь с другими странами Ближнего Востока, и я думаю, что для этого есть много предпосылок. Но нам надо преодолеть этот очень непростой период и сделать все возможное, чтобы 7 октября больше никогда не повторилось», — сказал госсекретарь США во вторник на встрече с министром национальной инфраструктуры Израиля Исраэлем Кацем, который ранее возглавлял МИД страны.

В Израиле эти слова Блинкена восприняли как безусловную поддержку израильской контртеррористической операции в секторе Газа и действий израильских властей в будущем.

Однако, говорят некоторые аналитки, для достижения целей, ради которых госсекретарь США приехал на Ближний Восток, важно, как его заявления воспримут лидеры арабских стран региона.

В четверг Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР, в котором Претория требует признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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