Видео ⟩ В Эквадоре вооруженные люди ворвались на телевидение и захватили заложников

Во вторник, 9 января, вооруженные люди в масках ворвались в студию общественного телевидения Эквадора в Гуаякиле во время прямой трансляции и взяли в заложники нескольких журналистов и технический персонал.
На видео, опубликованном в соцсетях, попал момент, как вооруженные мужчины наставляют автоматы на телеведущих и заставляют их лечь на пол. После этого трансляция прерывается.
Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.— Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024
Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks
"Медуза" со ссылкой на местную газету El Universo уточняет, что вооруженные люди проникли в студию телеканала днем. Свидетели рассказали, что видели не менее 10 человек.
По имеющимся данным, в понедельник, 8 января, в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение и комендантский час после побега из тюрьмы опасного наркобарона и вспыхнувших беспорядков в нескольких других тюрьмах.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа, занимающий свой пост с ноября, объявил о 60-дневной мобилизации армии, отправив солдат патрулировать улицы и поддерживать порядок в тюрьмах, пока идет поиск лидера крупнейшей банды "Лос Чонерос" Адольфо Масиаса по кличке Фито, который сбежал из тюрьмы.
В ответ на объявление чрезвычайного положения бандиты взяли в заложники нескольких полицейских и объявили, что начинают "войну" против Набоа.
"Вы объявили войну, вы получите войну", - сказано в заявлении бандитов, зачитанном на камеру одним из захваченных полицейских.
"Вы объявили чрезвычайное положение. Мы объявляем полицию, гражданских лиц и солдат законной целью войны", - заявили преступники.
Набоа победила на президентских выборах в октябре, пообещав бороться с торговлей наркотиками и насилием, охватившим страну.
ACTUALIZACIÓN— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024
Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las
instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden.
Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol
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