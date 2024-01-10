Видео ⟩ В Эквадоре вооруженные люди ворвались на телевидение и захватили заложников

На видео, опубликованном в соцсетях, попал момент, как вооруженные мужчины наставляют автоматы на телеведущих и заставляют их лечь на пол. После этого трансляция прерывается.

Crazy scenes in #Ecuador, where gunmen stormed state-owned @tctelevision & took the entire staff hostage.



Criminal groups have launched a nationwide campaign of attacks after gang leader Adolfo Macías escaped from prison, triggering a state of emergency.pic.twitter.com/wMdY5A9Lks — Charles Lister (@Charles_Lister) January 9, 2024

"Медуза" со ссылкой на местную газету El Universo уточняет, что вооруженные люди проникли в студию телеканала днем. Свидетели рассказали, что видели не менее 10 человек.

По имеющимся данным, в понедельник, 8 января, в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение и комендантский час после побега из тюрьмы опасного наркобарона и вспыхнувших беспорядков в нескольких других тюрьмах.