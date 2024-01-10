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Видео ⟩ В Эквадоре вооруженные люди ворвались на телевидение и захватили заложников

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В Эквадоре вооруженные люди ворвались на телевидение и захватили заложников
В Эквадоре вооруженные люди ворвались на телевидение и захватили заложников Фото: REUTERS TV/REUTERS

Во вторник, 9 января, вооруженные люди в масках ворвались в студию общественного телевидения Эквадора в Гуаякиле во время прямой трансляции и взяли в заложники нескольких журналистов и технический персонал.

На видео, опубликованном в соцсетях, попал момент, как вооруженные мужчины наставляют автоматы на телеведущих и заставляют их лечь на пол. После этого трансляция прерывается.

"Медуза" со ссылкой на местную газету El Universo уточняет, что вооруженные люди проникли в студию телеканала днем. Свидетели рассказали, что видели не менее 10 человек.

По имеющимся данным, в понедельник, 8 января, в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение и комендантский час после побега из тюрьмы опасного наркобарона и вспыхнувших беспорядков в нескольких других тюрьмах.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа, занимающий свой пост с ноября, объявил о 60-дневной мобилизации армии, отправив солдат патрулировать улицы и поддерживать порядок в тюрьмах, пока идет поиск лидера крупнейшей банды "Лос Чонерос" Адольфо Масиаса по кличке Фито, который сбежал из тюрьмы.

В ответ на объявление чрезвычайного положения бандиты взяли в заложники нескольких полицейских и объявили, что начинают "войну" против Набоа.

"Вы объявили войну, вы получите войну", - сказано в заявлении бандитов, зачитанном на камеру одним из захваченных полицейских.

"Вы объявили чрезвычайное положение. Мы объявляем полицию, гражданских лиц и солдат законной целью войны", - заявили преступники.

Набоа победила на президентских выборах в октябре, пообещав бороться с торговлей наркотиками и насилием, охватившим страну.

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