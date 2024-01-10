После трехдневных поисков, найдена пропавшая в Каунасе 9-летняя Агота

Девятилетнего Аготу нашли целой и невредимой. Подозреваемый в ее похищении был найден вместе с ней.

Девочку нашли в Каунасе.

Уже сообщалось, что Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны.

Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представитель полиции.

Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.

Искать пропавшую девочку полиции помогали и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.

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