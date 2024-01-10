После трехдневных поисков, найдена пропавшая в Каунасе 9-летняя Агота

Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе несколько дней искали 9-летнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января. Поздним вечером 9 января литовские СМИ сообщили, что Агота найдена.
Девятилетнего Аготу нашли целой и невредимой. Подозреваемый в ее похищении был найден вместе с ней.
Девочку нашли в Каунасе.
Уже сообщалось, что Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны.
Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представитель полиции.
Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.
Искать пропавшую девочку полиции помогали и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.
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