Пошлину за паспорт повысят всего на 4 евро

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел (МВД) и Кабинетом министров пришли к соглашению об увеличении государственной пошлины за паспорт на 4 евро, сообщили агентству LETA в PMLP.
Ранее сбор за паспорт предлагалось увеличить в два раза, обязав жителей взамен прежних 30 евро платить 60 евро.
Окончательное решение по этому поводу должен будет принять Кабинет министров.
После утверждения нового решения государственная пошлина за выдачу паспорта в ускоренном порядке в течение двух рабочих дней будет установлена в размере 60 евро вместо прежних 55 евро.
Планируется также сохранить льготы для лиц, находящихся на полном государственном или муниципальном обеспечении, детей в возрасте до 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью I или II группы, беженцев и лиц, которым присвоен альтернативный статус.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 признал, что без повышения пошлины за паспорт в ранее запланированном размере средства на содержание информационной системы удостоверяющих личность документов и сертификацию электронной подписи придется изыскать где-то еще.
Часть расходов на ранее запланированную государственную пошлину, например расходы на сертификационную услугу, связанную с безопасностью документов, вложения в технологии для обеспечения подготовки документов, планируется покрыть за счет привлечения финансирования из других источников, в том числе из средств фондов Европейского союза и государственного бюджета.
Выступая на телевидении, Козловскис подчеркнул, что окончательное решение по этим вопросам Кабинет министров должен принять к началу февраля, а паспорта нового образца начнут выдавать жителям примерно с середины февраля.
PMLP обещает обеспечить жителям неизменно высокое качество удостоверяющих личность документов, а также продолжит совершенствовать качество услуги, чтобы сохранить уровень безопасности и надежности выданных в Латвии документов. Одновременно PMLP работает над тем, чтобы внедрить новшества для удобства жителей, такие как киоски самообслуживания и надежная доставка документов на дом.
Как сообщалось, паспорта действующего образца выдаются в Латвии с 2015 года. Поскольку защита от подделки удостоверяющих личность документов в процессе их использования снижается, модель паспортов периодически совершенствуется путем изменения дизайна и внедрения новых средств защиты. В паспортах нового образца будут инновационные решения по борьбе с подделкой, а количество страниц увеличится с 34 до 42.
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