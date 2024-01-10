Пошлину за паспорт повысят всего на 4 евро

Ранее сбор за паспорт предлагалось увеличить в два раза, обязав жителей взамен прежних 30 евро платить 60 евро.

Окончательное решение по этому поводу должен будет принять Кабинет министров.

После утверждения нового решения государственная пошлина за выдачу паспорта в ускоренном порядке в течение двух рабочих дней будет установлена в размере 60 евро вместо прежних 55 евро.

Планируется также сохранить льготы для лиц, находящихся на полном государственном или муниципальном обеспечении, детей в возрасте до 20 лет, пенсионеров, лиц с инвалидностью I или II группы, беженцев и лиц, которым присвоен альтернативный статус.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 признал, что без повышения пошлины за паспорт в ранее запланированном размере средства на содержание информационной системы удостоверяющих личность документов и сертификацию электронной подписи придется изыскать где-то еще.