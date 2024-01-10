Буров подозревает, что доведение Резекне до банкротства - это сознательное вредительство

Как Буров сказал сегодня утром в интервью Латвийскому радио, ответственность за это должны нести не только руководство думы и депутаты, голосующие за бюджет самоуправления, но и должностные лица, которые его подготавливают и подтверждают своей подписью и печатью.

Буров подозревает, что доведение Резекненского самоуправления до банкротства было сознательным вредительством. Он предложит депутатам комиссии пригласить на одно из следующих заседаний представителей Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чтобы узнать, каков прогресс в начатой проверке финансовой ситуации в Резекненском самоуправлении.

А после 22 января - срока, до которого Резекненская дума должна подготовить проект бюджета - возглавляемая Буровым комиссия Сейма оценит, что с самоуправлением делать дальше. По его словам, есть два варианта - осуществить финансовую стабилизацию с финансовыми надзирателями, возможно, с привлечением какой-либо из международных аудиторских компаний, или же отправить Резекненскую думу в отставку. Во втором случае следует учитывать фактор, что в случае новых выборов на должности может вернуться прежнее руководство самоуправления.

Оценивая незавидную ситуацию, до которой доведено Резекненское самоуправление, Буров резюмировал, что ей не хватает государственности, которая включает в себя и хозяйственность.

Как сообщалось, сегодня на совместном заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям и комиссии по делам госуправления и самоуправлений будет рассмотрен промежуточный доклад Госконтроля о соответствии бюджета и управления финансами города Резекне нормативным актам.

На заседание приглашены представители Госконтроля, самоуправления города Резекне, Министерства финансов, Министерства охраны среды и регионального развития, Комиссии по регулированию общественных услуг и Союза самоуправлений Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!