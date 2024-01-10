Что рижанам делать с елкой после праздников?

Когда праздники подошли к концу, а хвоя покрывает пол комнаты, рождается закономерный вопрос - куда деть елку?
В тот момент, когда елка отслужила свой срок, она становится "отходом". Чтобы избавиться от нее бесплатно, управляющий многоквартирными домами Риги должен в январе обратиться к утилизатору и распорядиться о вывозе елок, сообщает программа LTV Dienas ziņas.
Владельцам частных домов следует самостоятельно обратиться к своему управленцу по вывозу мусора.
Поскольку в Риге несколько зон обращения с отходами, которые обслуживают разные компании, условия вывоза елок могут немного отличаться.
"В пригороде Земгале, где утилизацией отходов занимается компания Lautus vide, юридические лица могут бесплатно сдать елки в январе. Это касается и договоров, заключенных управляющими недвижимостью, то есть многоквартирными домами. Владельцам же частных домов предлагается акция по сдаче елок за половину стоимости коммунальных отходов", - пояснила руководитель Департамента среды Рижской думы Эвия Меге.
В других зонах, обслуживаемых компаниями EcoBaltia vide и CleanR, в январе бесплатно сдать елки могут как юридические лица, так и частные домовладельцы.
Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать, прежде чем отдать елку в утилизацию.
"Рождественские елки должны быть, прежде всего, без украшений, чтобы их можно было переработать. Размер елки также должен быть принят во внимание. В пригороде Земгале елка длиной до двух метров может быть сдана в переработку целиком. В других районах принимаются деревья длиной до двух с половиной метров. Но если у вас дерево побольше, распилите его на части, чтобы было удобнее транспортировать", - говорит Эвия Меге.
Жителей также просят не выбрасывать рождественские елки в мусорные контейнеры, включая контейнеры для биоотходов.
"Если вы пропустите январь, с вас, скорее всего, возьмут какую-то льготную или полную плату за утилизацию деревьев. Поэтому мы просим людей найти время и избавиться от елок, отслуживших свой срок, в январе", - призывает Меге.
Для тех, кто купил елку в горшке, самым разумным будет попробовать посадить ее весной, но учтите, что этого нельзя делать во дворах многоквартирных домов. Однако если елка в горшке выбрасывается, ее необходимо достать из горшка и очистить от земли, иначе за вывоз придется заплатить.
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