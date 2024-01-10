Что рижанам делать с елкой после праздников?

"Рождественские елки должны быть, прежде всего, без украшений, чтобы их можно было переработать. Размер елки также должен быть принят во внимание. В пригороде Земгале елка длиной до двух метров может быть сдана в переработку целиком. В других районах принимаются деревья длиной до двух с половиной метров. Но если у вас дерево побольше, распилите его на части, чтобы было удобнее транспортировать", - говорит Эвия Меге.

Жителей также просят не выбрасывать рождественские елки в мусорные контейнеры, включая контейнеры для биоотходов.

"Если вы пропустите январь, с вас, скорее всего, возьмут какую-то льготную или полную плату за утилизацию деревьев. Поэтому мы просим людей найти время и избавиться от елок, отслуживших свой срок, в январе", - призывает Меге.

Для тех, кто купил елку в горшке, самым разумным будет попробовать посадить ее весной, но учтите, что этого нельзя делать во дворах многоквартирных домов. Однако если елка в горшке выбрасывается, ее необходимо достать из горшка и очистить от земли, иначе за вывоз придется заплатить.

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