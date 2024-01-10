Фото ⟩ Самый обсуждаемый наряд "Золотого глобуса" - платье Джиллиан Андерсон. Почему?

Актриса Джиллиан Андерсон для "Золотого глобуса" выбрала вечернее платье цвета слоновой кости со специальным посланием. На платье были вышиты десятки женских вульв.
Звезда сериала "Половое воспитание" (Sex Education) на церемонии вручения премии "Золотой глобус" предстала в платье "невесты" с необычным посылом. Наряд на тему женских гениталий был разработан Габриэль Херст, и многие видят в этом послании дизайнера с актрисой завуалированную поддержку репродуктивных прав женщин.
Как пишет "Горящая изба", Джиллиан хотелось сделать отсылку к своей роли сексопатолога Джин Милберн в сериале "Половое воспитание". Кроме того, с помощью необычного платья она решила прорекламировать свой бренд безалкогольных напитков G-Spot. Актриса отметила, что это платье олицетворяет девиз ее компании: "Ставь удовольствие в приоритет".
В своем Instagram актриса тоже затронула тему своего наряда. По словам Андерсон, чтобы вышить одну вульву, мастерам приходилось тратить по три с половиной часа. А всего на вышивку платья ушло 150 часов - подол украшают 43 изображения вульвы (издалека они напоминали бутоны цветов).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!