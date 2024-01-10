Фото ⟩ Самый обсуждаемый наряд "Золотого глобуса" - платье Джиллиан Андерсон. Почему?

Фото: AP/Scanpix

Звезда сериала "Половое воспитание" (Sex Education) на церемонии вручения премии "Золотой глобус" предстала в платье "невесты" с необычным посылом. Наряд на тему женских гениталий был разработан Габриэль Херст, и многие видят в этом послании дизайнера с актрисой завуалированную поддержку репродуктивных прав женщин.

Фото: AP/Scanpix

Как пишет "Горящая изба", Джиллиан хотелось сделать отсылку к своей роли сексопатолога Джин Милберн в сериале "Половое воспитание". Кроме того, с помощью необычного платья она решила прорекламировать свой бренд безалкогольных напитков G-Spot. Актриса отметила, что это платье олицетворяет девиз ее компании: "Ставь удовольствие в приоритет".

Фото: Reuters/ScanPix

В своем Instagram актриса тоже затронула тему своего наряда. По словам Андерсон, чтобы вышить одну вульву, мастерам приходилось тратить по три с половиной часа. А всего на вышивку платья ушло 150 часов - подол украшают 43 изображения вульвы (издалека они напоминали бутоны цветов).

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

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