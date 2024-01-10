Снижение нелегальной миграции может быть попыткой проверить бдительность Латвии

По словам министра, информация, полученная с использованием методов служб, свидетельствует о том, что предпринимается попытка проверить, не наступила ли со стороны Латвии расслабленность. В связи с этим ответственные службы не теряют бдительности и сохраняют интенсивность работы, сказал политик.

"Надо сказать, что мы, каждый день видя эти нули, ждем, что все-таки будет следующим шагом. Я бы так не хотел сказать, что эта проблема исчезла", - признался Козловскис.

Как уже сообщалось, около полутора недель должностные лица Государственной пограничной охраны не выявили попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в погранохране.

В прошлом году от незаконного пересечения госграницы было удержано 13 863 человека, а по гуманитарным соображениям приняты 428 человек. в 2022 году предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 217 людям по гуманитарным соображениям в пересечении границы не было отказано.

Если осенью прошлого года в среднем за день предотвращалось около 100 попыток попасть в Латвию, то за последние два месяца это число сократилось, причем уже довольно регулярно бывают дни подряд, когда не выявляется ни одной попытки.

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