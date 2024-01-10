В одном из блоков ТЭЦ-2 обнаружены дефекты

Совместно с производителем оборудования Siemens были проведены плановые проверки, в ходе которых выявлены дефекты, не позволяющие продолжать безопасную эксплуатацию турбины. Приступив к ремонту, был установлен объем дополнительных работ.

Siemens проводила устранение дефектов в интенсивном режиме, с привлечением дополнительных сил и иностранных специалистов в связи со сложностью. В настоящее время проводятся окончательные испытания оборудования перед возобновлением работы, говорят в компании.

Сообщается, что ремонт не помешал Latvenergo продолжать предоставлять свои услуги населению.

Фракция Сейма "Объединенный список" (ОС) обратилась к министру экономики Виктору Валайнису (СЗК) и министру климата и энергетики Каспару Мелнису (СЗК) с просьбой объяснить простой энергоблоков Latvenergo и связанные с этим потери для народного хозяйства. Оппозиционная партия считает, что Latvenergo недостаточно подготовило свои производства ТЭЦ к стабильной и безопасной работе в зимний период.

"Планируя ремонтные работы или не имея возможности выполнить их в сжатые сроки, когда климатические условия и рост потребления электроэнергии требуют мобилизации всех возможных мощностей, чтобы не допустить дефицита электроэнергии и быстрого роста ее цены, свидетельствуют о недальновидной и неэкономной политике", - говорится в запросе фракции.

ОС отмечает, что неспособность ТЭЦ Latvenergo обеспечить полную выработку энергии в периоды наибольшей потребности также приводит к большим потерям, измеряемым миллионами.

Оборот концерна Latvenergo за девять месяцев 2023 года составил 1,54 миллиарда евро, что на 30,9% больше, чем за соответствующий период 2022 года, а прибыль выросла в 2,7 раза и составила 283,4 миллиона евро.

Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, а облигации предприятия котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

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